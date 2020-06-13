الأرض تسجل ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة

سجلت درجة حرارة كوكب الأرض ارتفاعا قياسيا في مايو الماضي، حسبما أفاد خبراء الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة، الجمعة.

ووفقا لما نقلت "سكاي نيوز"، ففي الشهر الماضي، كان متوسط درجة الحرارة بالعالم 60.3 درجة فهرنهايت (15.7 درجة مئوية) فيما يعادل الرقم المسجل في عام 2016 لأشد درجات الحرارة في 141 عاما منذ بدء التسجيل.

ويمثل هذا زيادة بواقع 1.7 درجة فهرنهايت (قرابة درجة مئوية واحدة) على المتوسط المسجل في القرن العشرين لحرارة الأرض، حيث سجلت درجة حرارة اليابسة رقما قياسيا، بينما احتلت درجات حرارة المحيط المرتبة الثانية.

وسجلت أجزاء من أفريقيا وآسيا وأوروبا الغربية وأميركا الجنوبية والوسطى دفئا قياسيا.

وفي السياق، قال رئيس مراقبة المناخ في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ديكي أرنت: "ما زلنا نشهد دفئا على الأمد الطويل، وفي أي شهر، من المرجح أن نطرق الباب قرابة الرقم القياسي في العصر الذي نحن فيه".

كانت آخر 7 شهور مايو من عام 2014 إلى عام 2020، أحر 7 شهور من نوعها منذ بدء التسجيل.

وكان الربيع الماضي ثاني أكثر سخونة على السجل، بعد ربيع العام 2016، فيما يشهد العام الحالي حتى الآن ثاني أعلى درجة حرارة مدتها 5 أشهر في السنة.

وقال أرنت إنه من المرجح للغاية أن يكون عام 2020 واحدا من أحر عامين منذ عام 1880.