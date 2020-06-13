خبير ألماني: شركات السيارات مهددة بموجة تسريح عاملين

حذر الخبير الألماني في قطاع السيارات، فرديناند دودنهوفر، من أن القطاع في ألمانيا مهدد بالانزلاق من "العمالة بدوام جزئي إلى موجة تسريح عاملين"، بحسب ما نشرت "د ب ا".

وقال دودنهوفر اليوم السبت في ميونخ إنه لم يتم إنتاج سوى 2ر1 مليون سيارة في المصانع المحلية خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي، بتراجع قدره 44% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2019 .

ويتوقع دودنهوفر أن يتراجع إنتاج السيارات في ألمانيا بنسبة 26% إلى 3.4 مليون سيارة بسبب ضعف الطلب في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، مشيرا إلى أن هذه ستكون أدنى نسبة إنتاج تسجلها ألمانيا في قطاع السيارات منذ عام 1974 .

وقال دودنهوفر: "وفقا لتقديراتنا، ستتسبب الأزمة في فقدان 100 ألف فرصة عمل في قطاع السيارات وقطع الغيار"، مشيرا إلى أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي وضعتها الحكومة الألمانية لم تقدم حوافز للقطاع، لأنها لا تدعم سوى سوق السيارات الكهربائية المتخصصة.

وذكر دودنهوفر أن رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، تقديم حوافز شراء للسيارات الحديثة التي تعمل بالمحروقات يسبب إعاقة كبيرة لشركات السيارات الألمانية وقطع الغيار، مشيرا إلى أن هذه الحوافز من الممكن أن تدعم إنتاج وبيع 300 ألف سيارة إضافية في ألمانيا.