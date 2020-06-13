قرية إيطالية خالية من "كورونا" تبيع المنزل بيورو واحد

أوقف الوباء العالمي «كورونا» العديد من تجارب السفر، بما في ذلك الاندفاع لشراء المنازل في إيطاليا، ولكن الآن بعد أن بدأت بعض الأماكن في الخروج من قيود الفيروس التاجي تريد بلدة إيطالية صغيرة سكانا جددا مقابل يورو واحد فقط. وبحسب صحيفة أخبار الخليج البحرينية تبيع بلدة تشنكيفروندي الإيطالية، التي تقع في منطقة كالابريا الجنوبية، وتطلق على نفسها اسم «القرية الخالية من كورونا»، إذ لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بها، منازل مقابل يورو واحد فقط في عملية اسماها عمدة القرية؛ ميشيل كونيا بـ«عملية الجمال».

وقال كونيا: «نحن نعيش بين التلال المنعشة وبحرين دافئين، ويجري نهر نقي في مكان قريب من البلدة، وتقع الشواطئ على بعد 15 دقيقة فقط بالسيارة، ولكن المنطقة بأكملها من المدينة مهجورة، مع منازل فارغة غير مستقرة ومحفوفة بالمخاطر».

وذكر موقع «بيزنس إنسايدر» أنه يتم تقديم هذه المنازل بسعر رخيص في محاولة لزيادة سكان البلدة؛ إذ يميل الشباب إلى الانتقال إلى مدن أكبر بحثا عن وظائف، لذلك تريد مدينة تشنكيفروندي الترحيب بالسكان الجدد في القرية.