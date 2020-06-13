وفيات كورونا بالبرازيل تتخطى بريطانيا وتصبح الثانية عالميا

تجاوز عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 في البرازيل نظيره في بريطانيا اليوم الجمعة ليصبح الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة وذلك وفقا لأرقام وزارة الصحة البرازيلية.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 وصل إلى 828810 حالات بعد تسجيل 25982 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية و909 حالات وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 41828، وذلك بحسب رويترز.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 365 ألف مصاب بكوفيد-19 تعافوا من المرض.

