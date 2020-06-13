421 ألف وفاة عالميا .. والغموض ما زال محيطا بكيفية انتقال الفيروس

مسعف يطهر بدلة زميله عقب نقل مصاب في العاصمة جواتيمالا. "إ ب أ" ممارس صحي يأخذ عينة للفحص من طالب جامعي في مدينة ووهان الصينية. "الفرنسية"

فيما تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد 421 ألف وفاة، وتخطت الإصابات 7.5 مليون إصابة، أكدت منظمة الصحة العالمية أن كيفية انتقال الفيروس ما زالت غامضة وفي حاجة إلى مزيد من البحوث لفهمها.

وأفادت المنظمة الدولية في بيان نشر على موقع مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط، باستمرار إجراء البحوث العالمية بشأن مرض كوفيد - 19، خاصة كيفية انتقال الفيروس.

وأضافت أن الدلائل الحالية تشير إلى أن معظم حالات انتقال العدوى تكون عن طريق الأشخاص الذين يعانون أعراضا عندما يخالطون الآخرين مخالطة مقربة.

وتابعت أنه بناء على ذلك، تعتمد معظم توصيات المنظمة بشأن تدابير الوقاية الشخصية، مثل استخدام الكمامات والتباعد البدني، على مكافحة انتقال العدوى من المرضى الذين تظهر عليهم أعراض، بما يشمل المرضى المصابين بأعراض خفيفة التي يصعب تحديدها مبكرا.

وأوضحت أن الأدلة المتاحة من تتبع المخالطين التي أبلغت عنها البلدان، تشي بأن احتمالية انتقال الفيروس من المصابين عديمي الأعراض أقل بكثير من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض.

ولعل في تلك الإيضاحات ما يعيد اللغط السابق الذي وقع حول تصريح أحد المسؤولين في المنظمة، قبل أيام، بأن انتقال العدوى من أشخاص دون أعراض نادر جدا، وهو ما دفع المنظمة العالمية إلى التوضيح لاحقا أن التصريحات فهمت بطريقة مجتزأة.

وعادت المنظمة وشددت على أنه يصعب إجراء دراسات شاملة حول انتقال الفيروس من المرضى عديمي الأعراض، لأنها تتطلب اختبار مجموعات سكانية كبيرة، وهناك حاجة إلى مزيد من البيانات للحصول على فهم أفضل وتحديد مدى قابلية انتقال الفيروس المسبب لمرض كوفيد - 19، مضيفة أنها تعمل مع البلدان في جميع أنحاء العالم، ومع باحثين عالميين، للحصول على فهم أفضل مستند بالدلائل للمرض بوجه عام، بما في ذلك دور المرضى عديمي الأعراض في انتقال الفيروس.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 421691 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، عصر أمس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت رسميا أكثر من 7529910 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3361200 شخص على الأقل.

ولا تعكس الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد - 19 مطلع شباط (فبراير) الماضي، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 113820 وفاة من أصل 2023347 إصابة.

وبعد الولايات المتحدة، ضمن الدول الأكثر تضررا بالوباء، تأتي المملكة المتحدة بتسجيلها 41279 وفاة من أصل 291409 إصابات، تليها البرازيل مع 40919 وفاة من أصل 802828 إصابة، ثم إيطاليا مع 34167 وفاة من أصل 236142 إصابة، وفرنسا مع 29346 وفاة من أصل 192364 إصابة.

وحتى أمس، أعلنت الصين، دون احتساب ماكاو وهونج كونج، 4634 وفاة من أصل 83064 إصابة، منها سبع حالات جديدة بين أمس الأول وأمس، تعافى منها 78365 شخصا.

وأحصت أوروبا حتى عصر أمس، 186453 وفاة من أصل 2355474 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 121870 من أصل 2120877 إصابة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 74320 وفاة من أصل 1520169 إصابة، وآسيا 21805 وفيات من أصل 782699 إصابة، والشرق الأوسط 11208 وفيات من أصل 524433 إصابة، وإفريقيا 5904 وفيات من أصل 217590 إصابة، وأوقيانيا 131 وفاة من أصل 8671 إصابة.

وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب الوكالة الفرنسية من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ويواجه عديد من الحكومات حول العالم، خاصة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، اتهامات كثيرة بسوء إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد أو بالتأخر في اتخاذ إجراءات لاحتوائه، في حين تتزايد المخاوف في عديد من الدول من موجة إصابات ثانية ناجمة عن رفع العزل بشكل متسرع.

وأغلقت بلدية بكين أمس سوقين تجاريتين، وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى المدارس، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة في العاصمة الصينية، وسط مخاوف من معاودة الوباء للتفشي في الدولة التي ظهر فيها قبل ستة أشهر.

في أوروبا، حيث دقت ساعة الحساب، أدلى جوسيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي أمس، على مدى نحو ثلاث ساعات، بأقواله حول إدارة الحكومة لأزمة كورونا.

واستمعت إليه المدعية العامة في مدينة بيرجامو الواقعة في لومبارديا التي كانت بؤرة الوباء الذي أودى بحياة نحو 34 ألف شخص في شبه الجزيرة، في إطار تحقيق حول إنشاء "مناطق حمراء".

وتتقاذف الحكومة المركزية وقادة لومبارديا في شمال إيطاليا مسؤولية التفشي السريع للفيروس في هذه المنطقة واكتظاظ المستشفيات.

ويتصاعد الغضب أيضا في فرنسا، حيث تم تقديم نحو 60 شكوى ضد وزراء.

وعدّ أرنو مونتبورج وزير الاقتصاد السابق أمس أنه كان بالإمكان تجنب كثير من الوفيات لو تم تنظيم إدارة الأزمة الصحية بشكل مختلف.

وباتت حاليا أمريكا اللاتينية البؤرة الجديدة للوباء، إذ تعد أكثر من 74 ألف وفاة نصفها في البرازيل حيث تجاوزت حصيلة الوفيات 40 ألفا.

وحذرت الأمينة العامة للجنة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من أن الوباء يمكن أن يعيد المنطقة 13 عاما إلى الوراء. وقالت، "علينا رؤية كيف يمكن تجنب أن تصبح الأزمة الصحية أزمة غذائية".

غير أن سائر دول العالم لم تتخلص بعد من الفيروس.

ففي إيران، دعت السلطات مجددا المواطنين إلى وضع كمامات في الأماكن العامة في حين يتواصل تفشي الوباء في الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء في الشرق الأوسط. إذ لا يزال كثيرون من ركاب مترو طهران لا يمتثلون إلى توصية السلطات.

وفي أوكرانيا، أعلنت السيدة الأولى أولينا زيلينسكا أمس أن نتيجة فحص كورونا المستجد جاءت إيجابية لناحية إصابتها بالفيروس، لكن زوجها الرئيس فولوديمير زيلينسكي ليس مصابا. وفي اليوم السابق، تحدث وزير الصحة الأوكراني عن أعداد مقلقة جدا، 689 إصابة جديدة، مرجعا السبب إلى إجراءات رفع العزل واسعة النطاق.

وبعد أن سجل استقرار في الولايات المتحدة، تواجه البلاد، التي سجلت أكثر من 113 ألف وفاة من جراء الفيروس، ارتفاعا في عدد الإصابات في ولايات عدة، حيث استؤنف النشاط الاقتصادي ابتداء من نيسان (أبريل) على غرار ولاية جورجيا، ما قد يفشل الاستعادة الخجولة للحركة في الأيام الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوضع يواصل تحسنه في أوروبا على الصعيد الصحي. ويتوقع رفع القيود على التنقل أيضا داخل الاتحاد الأوروبي من جانب ثلاثة أرباع الدول الأعضاء، ابتداء من 15 حزيران (يونيو) الجاري.