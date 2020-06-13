3921 إصابة جديدة بكورونا .. والرياض الأعلى بـ 1584

التزام الجوامع والمساجد بالإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي. "واس" استمرار أعمال التطهير والتعقيم في مختلف المناطق.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 119942 إصابة، بينها 38020 حالة نشطة، منها 1820 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وتعد الحالات المسجلة هي الأعلى منذ بداية الجائحة في السعودية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 1010 حالات جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 81029 حالة، وبلغت نسبة التعافي نحو 68 في المائة من إجمالي الإصابات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 36 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 893 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة.

ووفقا لموقع الوزارة لإحصائيات فيروس كورونا، بلغ عدد الفحوص الجديدة 27324 فحصا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى 1069636 فحصا.

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن، حيث واصلت الرياض الارتفاع، وتصل لأعلى رقم 1584 إصابة مؤكدة، تليها جدة 391، ومكة المكرمة 197 إصابة، والهفوف 192، والخبر 176، والمدينة 144، والدمام 104 حالات.

وسجلت القطيف 93 إصابة، والدرعية 93، والمبرز 84، والطائف 83، فيما توزعت بقية الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة.

وأكدت الوزارة أهمية التباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن عدم ترك مسافة آمنة والمصافحة كانا سببا في نقل العدوى من شاب إلى جده خلال زيارة أسرية، ويتلقى الجد حاليا الرعاية في العناية المركزة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، ذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

من جهة أخرى، استقبلت عيادات "تطمن" أكثر من 17 ألف حالة في مراكزها الصحية، بدلا من ذهابهم إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات خلال الأيام الخمسة الماضية.

إلى ذلك، أدى جموع المصلين أمس ثاني صلاة جمعة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، عدا مدينتي مكة المكرمة وجدة، وسط أجواء إيمانية وبخدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال فروعها في المناطق، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا.

والتزمت الجوامع والمساجد بتعميم الوزارة القاضي بتقديم فتح المساجد قبل وقت صلاة الجمعة بـ40 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ20 دقيقة تفاديا للتزاحم، إلى جانب عدد من التعليمات السابقة، وهي تحقيق التباعد ولبس الكمامات والصلاة على سجادة خاصة، وأن تكون مدة الصلاة مع الخطبة 15 دقيقة.