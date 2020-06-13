لبنان يغرق في دوامة انهيار اقتصادي متسارع .. ومحاولات لإنقاذ الليرة بضخ الدولار

في محاولة للجم انهيار قيمة الليرة اللبنانية غير المسبوق، الذي أثار موجة احتجاجات وقطع طرق في أنحاء البلاد الغارقة في دوامة انهيار اقتصادي متسارع، قررت الحكومة اللبنانية خلال اجتماع طارئ أمس ضخ الدولار في السوق في مسعى متأخر لوقف نزيف الهبوط.

وفي مشهد يعكس السقوط الحر للعملة أكد صرافون أمس ملامسة سعر الصرف عتبة الخمسة آلاف ليرة مقابل الدولار، فيما نقلت وسائل إعلام محلية ليلاً أمس الأول أن السعر تجاوز الآلاف الستة.

ويأتي تدهور العملة المحلية في وقت تعقد فيه السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملا في الحصول على دعم مالي يضع حدا للأزمة المتمادية، في حين تقترب الليرة من خسارة نحو 70 في المائة من قيمتها منذ الخريف.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون توصلنا إلى تدبير سيبدأ تنفيذه بعد غد الإثنين المقبل يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان، وعليه يفترض أن يتراجع سعر الصرف تدريجيا.

ونشر حساب الرئاسة على "تويتر" تصريحات لخبراء ماليين يسعون لتبرير ما يحدث بالمؤامرة وزعموا أنه "لا يمكن للدولار أو أي عملة أخرى أن تقفز خلال ساعات إلى هذا الحد، وهذا ما يبعد صفة العفوية عن كل ما حصل ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته".

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع أزمة سيولة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسببت الأزمة في ارتفاع معدل التضخم، وجعلت نحو نصف السكان تحت خط الفقر، كما خسر عشرات الآلاف جزءا من رواتبهم أو وظائفهم، وأقفلت مؤسسات وفنادق عريقة أبوابها.

وبحسب "الفرنسية"، عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعا طارئا أمس على مرحلتين مخصصا لبحث الأوضاع النقدية، بعدما أثار هبوط سعر صرف الليرة غير المسبوق موجة احتجاجات وقطع طرق جديدة في أنحاء البلاد.

ونزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع البارحة الأولى في طرابلس وعكار شمالا، وصيدا وصور جنوبا وفي البقاع شرقا، وفي بيروت. وأحرقوا إطارات ومستوعبات نفايات وقطعوا طرقا رئيسة وفرعية، وهتفوا ضد الحكومة برئاسة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ودفع الانهيار الاقتصادي مئات الآلاف من اللبنانيين للخروج إلى الشارع، وتراجعت وتيرة التحركات بعد إعلان حالة الإقفال العام لمواجهة وباء كوفيد - 19 منذ منتصف آذار (مارس)، لتعود منذ أيام. ورفعت شعارات كتب فيها "كلنا جائعون".

وتعد المصارف من أبرز الجهات المعارضة للخطة الاقتصادية، التي أقرتها الحكومة وطلبت على أساسها مساعدة صندوق النقد. ومنذ تشكيلها، تبدو الحكومة عاجزة عن احتواء الأزمة والحد من انعكاساتها الاجتماعية والمعيشية. ويتهمها متظاهرون وناشطون وقوى معارضة بمواصلة اتباع سياسة المحسوبيات في القرارات والتعيينات بخلاف ما تعهدت به. ويحتج المتظاهرون أيضا على الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية.

وتأمل الحكومة الحصول من صندوق النقد على أكثر من 20 مليار دولار كدعم خارجي، بينها 11 مليارا أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطا إجراء إصلاحات لم تبصر النور.