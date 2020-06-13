هبوط عدد العاملين الأطفال بمقدار 94 مليون طفل .. مكسب مهدد من الجائحة

لأطفال في سوق العمل قد يعملون لساعات أطول أو في ظل ظروف متدهورة.

أفادت مذكرة جديدة لمنظمة العمل الدولية واليونسيف أن ملايين الأطفال يتعرضون لخطر أن يدفعوا للعمل نتيجة لأزمة كوفيد - 19 التي تؤدي إلى أول ارتفاع في عمالة الأطفال بعد 20 عاما من التقدم.

ووفقا لتقرير كوفيد - 19 وعمالة الأطفال، وقت الأزمة، وقت العمل، الصادر عن المنظمتين الدوليتين في نيويورك وجنيف، أمس، أن عمل الأطفال انخفض بمقدار 94 مليونا منذ عام 2000، لكن هذا الكسب معرض الآن للخطر. وأظهرت التقديرات العالمية في 2017 أن 152 مليون طفل شغلوا سوق العمل في جميع أنحاء العالم.

وذكر التقرير أن الأطفال الذين يعملون بالفعل في سوق العمل يعملون لساعات أطول في ظل ظروف متدهورة. ويضطر مزيد منهم إلى أسوأ أشكال العمل، ما يلحق ضررا كبيرا بصحتهم وسلامتهم.

وقال، جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بما أن الوباء يعيث فسادا في عوائد الأسر المتروكة دون دعم، يمكن لكثير منها أن تلجأ إلى تشغيل أطفالها.

وأضاف، "إن الحماية الاجتماعية حيوية في أوقات الأزمات، لأنها تقدم المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفا. إن إدماج الشواغل المتعلقة بعمل الأطفال في السياسات الأوسع نطاقا للتعليم والحماية الاجتماعية والعدالة وأسواق العمل وحقوق الإنسان وحقوق العمل الدولية أمر له أثر حاسم".

ووفقا للموجز، يمكن أن يؤدي هذا النظام إلى زيادة الفقر وبالتالي زيادة عمالة الأطفال لاضطرار الأسر المعيشية استخدام كل الوسائل المتاحة للبقاء على قيد الحياة. وتبين بعض الدراسات أن زيادة الفقر بمقدار نقطة مئوية واحدة تؤدي إلى زيادة عمالة الأطفال 0.7 في المائة على الأقل في بعض الدول.

وقالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لليونسيف، إن عمل الأطفال في أوقات الأزمات يصبح آلية للتأقلم مع عديد من الأسر، لأن تزايد الفقر وإغلاق المدارس وانخفاض توافر الخدمات الاجتماعية، دفع مزيدا من الأطفال إلى قوة العمل.

وأضافت: طالما نحن نعيد تصورنا للعالم بعد كوفيد - 19، ينبغي لنا التأكد من أن الأطفال وأسرهم لديهم الأدوات التي يحتاجونها لمواجهة العواصف المماثلة في المستقبل. ويمكن أن تكون جودة التعليم وتحسين خدمات الحماية الاجتماعية والفرص الاقتصادية الأفضل، بمنزلة العناصر الرئيسة لتغيير قواعد اللعبة.

وقالت المنظمتان، ستعاني الفئات السكانية الضعيفة -مثل أولئك العاملين في الاقتصاد غير الرسمي والعمال المهاجرين - أكثر من غيرهم من الانكماش الاقتصادي، وزيادة الطابع غير الرسمي للعمل، والبطالة، والانخفاض العام في مستويات المعيشة، والصدمات الصحية، وعدم كفاية نظم الحماية الاجتماعية، من بين ضغوط أخرى.

وتتزايد الأدلة تدريجيا على أن عمل الأطفال آخذ في الارتفاع مع إغلاق المدارس خلال انتشار الوباء. ويؤثر الإغلاق المؤقت للمدارس حاليا في أكثر من مليار تلميذ في أكثر من 130 دولة، حتى عندما تستأنف الفصول الدراسية، قد لا يتمكن بعض الآباء من تحمل تكاليف إرسال أطفالهم إلى المدرسة.

نتيجة لذلك، يمكن إجبار مزيد من الأطفال على العمل في أشغال خطرة أو تتسم بالاستغلال. وقد تزداد حدة التفاوتات بين الجنسين، مع تعرض الفتيات بشكل خاص للاستغلال في الزراعة والعمل المنزلي، مثلما يقول الموجز.

ويقترح الموجز عددا من التدابير الرامية إلى التصدي لخطر زيادة عمالة الأطفال، بما في ذلك توفير حماية اجتماعية أشمل، وتيسير حصول الأسر الفقيرة على الائتمانات، وتعزيز العمل اللائق للكبار، واتخاذ تدابير لإعادة الأطفال إلى المدارس، بما في ذلك إلغاء الرسوم المدرسية، وتوفير مزيد من الموارد لعمليات تفتيش العمل وإنفاذ القانون.

وتقوم منظمة العمل الدولية واليونسيف بوضع نموذج محاكاة للنظر في أثر كوفيد - 19 على عمل الأطفال على الصعيد العالمي. وستصدر في 2021 تقديرات عالمية جديدة بشأن عمل الأطفال.