"نمو" ترتفع 8 % بتداولات قيمتها 156 مليون ريال

أنهت السوق الموازية "نمو" الأسبوع على ارتفاع بنسبة 8 في المائة بمكاسب 643 نقطة لتغلق عند 8221 نقطة.

وافتتحت السوق الأسبوع عند 7578 نقطة، حيث حققت أدنى نقطة خلال الأسبوع عند 7562 نقطة فاقدة 0.2 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8292 نقطة بمكاسب 9.4 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 33 في المائة بنحو 78 مليون ريال لتصل إلى 156 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 34 في المائة بنحو 1.1 مليون سهم لتصل إلى 2.2 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 19 في المائة بنحو 1.8 ألف صفقة لتصل إلى 7632 صفقة.