مهرجان كوتشيلا يعلن موعده الجديد بعد إلغاء عروض 2020

يعد مهرجان كوتشيلا من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم.

أكد منظمو مهرجان كوتشيلا الموسيقي أمس الأول أن المهرجان لن ينعقد هذا العام، بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنهم أعلنوا مواعيد جديدة في نيسان (أبريل) 2021.

وفي وقت سابق هذا العام، تم تحديد مواعيد جديدة لإقامة مهرجان كوتشيلا وهو أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم، التي تجذب نصف مليون مشاهد إلى موقع في الهواء الطلق في صحراء كاليفورنيا، وكذلك لمهرجان ستيدج كوتش لموسيقى الريف في الفترة من نيسان (أبريل) حتى تشرين الأول (أكتوبر).

لكن المسؤولين في مقاطعة ريفرسايد ألغوا الأربعاء الماضي حدث تشرين الأول (أكتوبر)، بسبب استمرار المخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة جولدن فويس المنظمة للمهرجان في بيان أمس الأول، "لدينا كل النية للعودة في 2021. ومن المقرر أن يعقد مهرجان ستيدج كوتش في الفترة من 23 إلى 25 نيسان (أبريل) 2021".

وقالت الشركة إن تفاصيل عروض 2021 سيتم إعلانها في وقت لاحق، وأن التذاكر المباعة لعام 2020 سيتم استخدامها في عام 2021.

وكان من المقرر أن تتضمن عروض 2020 مغني البوب فرانك أوشن وفرقة ريدج أجينست ذا ماشيند ومغني الراب ترافيس سكوت.

ويعد كوتشيلا مهرجانا سنويا خاصا بالموسيقى والفنون ويعقد بصفة دورية كل عام في إنديو في ولاية كاليفورنيا في صحراء كولورادو منذ 1999.

ويحتوي الحدث على فنانين تبنوا عديدا من الأنواع الموسيقية المختلفة بما في ذلك روك، إيندي، الهيب هوب، موسيقى الرقص الإلكترونية، وكذلك يحتوي المهرجان على عديد من أنواع الفنون مثل النحت.

ويقدم المهرجان على عدة مراحل، المراحل الرئيسة هي: مسار كوتشيلا، المسرح الخارجي، خيمة جوبي، خيمة موجاب، وخيمة صحارى. وفي 2018، كانت المغنية الأمريكية بيونسيه أول امرأة سوداء تترأس المهرجان.