التداعيات الاقتصادية للوباء ترفع أعداد من يعيشون في فقر مدقع إلى 1.1 مليار شخص

قال باحثون في تقرير أمس، "إن التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد قد تدفع 395 مليون شخص إضافيين إلى الفقر المدقع وتزيد إجمالي من يعيشون على أقل من 1.9 دولار يوميا على مستوى العالم إلى أكثر من 1.1 مليار شخص".

ووفقا لـ"رويترز"، قدم هذا التقرير الذي نشره المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي التابع لجامعة الأمم المتحدة، عددا من الاحتمالات يأخذ في الحسبان خطوط الفقر المختلفة التي حددها البنك الدولي، من الفقر المدقع بالعيش على 1.9 دولار أو أقل في اليوم، إلى أعلى خطوط الفقر بالعيش على أقل من 5.5 دولار في اليوم.

وفي ظل أسوأ احتمال وهو حدوث انخفاض نسبته 20 في المائة، في دخل الفرد أو استهلاكه، يمكن أن يرتفع عدد الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 1.12 مليار شخص، وإذا جرى تطبيق مثل هذا الانخفاض على حد 5.5 دولار بين الشريحة العليا من الدول المتوسطة الدخل فقد يدفع ذلك أكثر من 3.7 مليار شخص، أو ما يزيد قليلا على نصف سكان العالم، إلى العيش تحت خط الفقر هذا.

وقال آندي سومنر أحد المشاركين في إعداد التقرير "الآفاق بالنسبة إلى الأشخاص الأشد فقرا في العالم تبدو قاتمة ما لم تبذل الحكومات مزيدا من الجهود على نحو سريع وتعوض الخسارة اليومية للدخل التي يواجهها الفقراء".

وأضاف "النتيجة هي أن التقدم في الحد من الفقر يمكن أن يرتد إلى الوراء 20 إلى 30 عاما ويجعل هدف الأمم المتحدة في إنهاء الفقر كأنه أضغاث أحلام".

كما وجد الباحثون من "كينجز كوليدج" في لندن والجامعة الوطنية الأسترالية أن الفقر قد يتغير في توزيعه الجغرافي، فالمنطقة التي يتوقع أن تشهد أكبر عدد من الأشخاص المعرضين لخطر الانزلاق إلى الفقر المدقع هي جنوب آسيا تقودها إلى ذلك في الأساس الهند المكتظة بالسكان، وتليها منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، حيث سيأتي منها نحو ثلث الزيادة.

وقال البنك الدولي الإثنين "إنه يتوقع أن ينزلق ما بين 70 و100 مليون شخص إلى الفقر المدقع بسبب هذا الوباء العالمي".

وكانت قد أشارت دراسة لمكتب "كانتار" للاستشارات نشرت في أيار (مايو) إلى أن أزمة كورونا عززت من فقدان الوظائف والقدرة الشرائية والثقة بالمستقبل، وكبدت الشباب في العالم ثمنا غاليا، في خضم الأزمة التي قد تنشئ جيلا جديدا يضحى به اقتصاديا، كما حصل عقب الأزمة المالية الأخيرة.

ووفقا لـ"الفرنسية"، بدأت بالفعل التأثير في فرص عمل نصف مواليد جيل الألفية، من تراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما"، ومواليد "الجيل زد"، "من تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما" في العالم.

ويضاف إلى ذلك ضربة قاسية لمعنويات جيل الشباب، فبحسب دراسة "كانتار"، ثلاثة من بين أربعة شباب ينتظرون أن يعانوا مستقبلا نتائج الأزمة أكثر من أي جيل سابق.

والنساء الشابات هن خصوصا أكثر ضعفا في ظل الأزمة، وبحسب دراسة لجمعية "يونج وومنز تراست" البريطانية، تعمل 36 في المائة من النساء الشابات في القطاعات الأكثر تضررا من تدابير العزل، كقطاع المطاعم وتجارة التجزئة، وقطاعات الترفيه والسياحة، مقابل 25 في المائة، فقط من الرجال الشباب.