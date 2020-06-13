تحذيرات من سلسلة إفلاسات في قطاع السيارات .. الطلب يتراجع بفعل أزمة كورونا

توقع إلمار ديجنهارت رئيس شركة كونتيننتال الألمانية لمستلزمات السيارات، تداعيات وخيمة على قطاع السيارات بأكمله في حال استمرار تراجع الطلب على خلفية أزمة جائحة كورونا، مطالبا المسؤولين السياسيين بالتصرف.

وقال ديجنهارت لـ"الألمانية"، إنه بالكاد يمكن تحقيق التحول الهيكلي الصعب في مجال الرقمنة والسيارات الكهربائية وأنظمة المساعدة بالنسبة لكثير من الشركات الصغيرة.

وأضاف، "علاوة على ذلك، تأتي أزمة السوق غير المسبوقة منذ عام 1930. إذا لم يحدث انتعاش كبير في السوق الأوروبية هذا الصيف، نخشى سلسلة من الإفلاس رغم جميع إجراءات الدعم".

ويعاني قطاع صناعة السيارات المحوري في ألمانيا تراجع المبيعات ومشكلات في سلاسل التوريد. وقال ديجنهارت، "الربع الثاني سيكون الأصعب اقتصاديا منذ فترة ما بعد الحرب"

وينظر ديجنهارت إلى حزمة التحفيز الاقتصادي الحالية للحكومة الاتحادية بمشاعر مختلطة، موضحا أن خفض ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية هذا العام سيكون له "تأثير مؤكد"، لكن استبعاد السيارات الجديدة التي تعمل بالمحروقات من حوافز الشراء أمر مخيب للآمال، مبينا أنه من المهم الآن خفض تكاليف الطاقة لشركات السيارات.

إلى ذلك، سجلت مجموعة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات تراجعا حادا في مبيعاتها في أيار (مايو) الماضي بسبب تراجع الطلب على خلفية أزمة جائحة كورونا.

وذكرت الشركة أمس، في مقرها في مدينة فولفسبورج الألمانية، أن مبيعاتها على مستوى العالم تراجعت في أيار (مايو) الماضي 33.7 في المائة إلى 609 آلاف سيارة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب البيانات، بلغت نسبة تراجع المبيعات منذ بداية هذا العام نحو 30 في المائة.

وبالنسبة لأيار (مايو) الماضي تراجعت مبيعات الشركة في أمريكا الجنوبية 68.9 في المائة، وبلغت نسبة التراجع في سوقها الرئيس في غرب أوروبا 57.3 في المائة، بينما ارتفعت مبيعاتها في الصين 5.7 في المائة.

وتراجعت مبيعات علامة "سيات" 65 في المائة، وعلامة "سكانيا" للشاحنات 61.3 في المائة. وبلغت نسبة التراجع في علامة "فولكسفاجن" الرئيسة 29.7 في المائة، و"أودي" 21.9 في المائة، و"سكودا" 45.1 في المائة. وسجلت "بورشه" أدنى نسبة تراجع (سالب 17.4 في المائة).

وتتكدس السيارات في مخازن عديد من الشركات المصنعة، كما تتراجع المبيعات لدى وكلاء البيع. وتتوقع شركات كثيرة نتائج سيئة في نشاطها في الربع الثاني من هذا العام.