نظام التعدين الجديد يقلل المخاطر على المستثمرين لزيادة الاستثمارات والانفاق الرأسمالي

يتوقع أن تسهم تعديلات نظام الاستثمار التعديني الجديد، في تقليل المخاطر على المستثمرين، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات والإنفاق الرأسمالي، وذلك بحسب التقرير الخاص بتعديلات النظام.

ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اطلعت عليه "الاقتصادية"، فإن التعديلات تسهم في ضمان استقرار رخص التعدين على مدى صلاحية الرخصة، وأيضا زيادة الشفافية في صلاحيات الوزارة لتعزيز ثقة المستثمر.

وذلك فضلا عن تنمية مناطق الرواسب المعدنية، وتقليص المدة الزمنية المستغرقة للإجراءات، وإلغاء الازدواجية في التنظيمات المحلية الخاصة بالأراضي، وحوكمة واضحة للبت في صلاحيات استخدام الأراضي.

وحدد التقرير أربعة أنواع للرخص في النظام الجديد، هي الاستطلاع، والاستكشاف، والاستغلال وتشمل "رخصة التعدين، رخصة منجم صغير، ورخصة مواد بناء"، ورابعا رخصة الأغراض العامة، ويشترط وجود رخصة استغلال للحصول عليها.

وحول أبرز تعديلات نظام الاستثمار التعديني فيما يخص صلاحيات منح الرخص على أراضي الدولة، فتتمثل في تسهيل إصدار الرخص وحجز مناطق الاستثمار التعديني كمجتمعات تعدينية، وكذلك تحديد الأراضي المستثناة من تطبيق النظام، والأراضي التي يجب أخذ موافقات عليها قبل منح رخص الكشف واستغلالها أو حجزها للأنشطة التعدينية، إضافة إلى تحديد الأداة النظامية للفصل بين الجهات الحكومية من خلال لجنة تصدر بقرار من مجلس الوزراء للبت في صلاحيات الأراضي.

وجاء في تعديلات نظام الاستثمار التعديني أيضا فيما يخص أحكام الرخص، السماح بإصدار رخص المناجم الصغيرة والمتوسطة لبعض معادن الفئة (أ) مثل الذهب والأحجار الكريمة، وكذلك تخفيف إجراءات ومتطلبات رخص التعدين على صغار المستثمرين، وأيضا تعديل مدد ومساحات بعض رخص الاستغلال والكشف لتحسين بيئة الاستثمار التعديني، وكذلك منح المستثمر حق رهن الرخص والتغيير في إدارة الشركة بعد إخطار الوزارة دون اشتراط إذن منها.

وتوقعت الوزارة أثر هذه التعديلات في رفع أعداد المطورين المحليين وصغار المستثمرين، وأيضا إيجاد قنوات تمويل للرخص التعدينية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لصغار وكبار المستثمرين، إضافة إلى وضوح وشفافية متطلبات الحصول على الرخص التعدينية، وزيادة الإحصاءات والمعلومات الجيولوجية وتطوير قاعدة البيانات، فضلا عن زيادة معدلات الإنفاق على الاستكشاف.

ومن أبرز تعديلات النظام فيما يخص الاستدامة، إلزام طالبي بعض الرخص بتقديم دراسة بيئية وخطة لتنمية المجتمعات المحلية وإعادة التأهيل والإغلاق، وكذلك إلزام حاملي رخص الاستغلال بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق، وأيضا الحد من مخالفة النظام بتحديد مسببات العقوبات ورفع قيمة الغرامات.

إلا أن الأثر المتوقع من هذه التعديلات، تمثل في تطوير المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضا رفع مساهمة المحتوى المحلي في تنمية المجتمعات المحلية، وكذلك حفظ حقوق المجتمعات المحلية والمساهمة في تطوير اقتصادات المناطق الأقل نموا، وجذب وتشجيع الفئات الشابة السعودية للعمل في القطاع، إضافة إلى ضمان وجود المعايير المناسبة لمراقبة الامتثال البيئي والصحة والسلامة، وتعزيز مبدأ الترخيص الاجتماعي وجعل التعدين مرحبا به في المجتمعات المحلية.

وفيما يخص حوكمة القطاع، فتتضمن إنشاء شركة لخدمات التعدين تتولى تنفيذ بعض مهام الوزارة، تتمثل في توفير الكفاءات الفنية والموارد المالية والتقنية الحديثة، وتقييم جميع متطلبات الحصول على الرخص، وتطوير رحلة المستفيد، وتوظيف التقنيات لخدمة القطاع، وأخيرا ضبط الرقابة للتأكد من الالتزام المالي وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.

وحدد الأثر المتوقع من حوكمة القطاع في زيادة إيرادات الدولة وزيادة نطاق تغطية العمليات الرقابية على الأنشطة التعدينية، وضمان التزام حاملي الرخص بتطبيق أفضل المعايير الفنية والبيئية، وتقليل عدد المخالفات، ما سيسهم في رفع جاذبية الاستثمار للشركات الملتزمة، وأيضا رفع كفاءة ضبط المخالفات التعدينية باستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك توفير الوظائف للمجتمعات المحلية.

أما فيما يخص المقابل المالي وتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة، فيحدد المقابل المالي وفق فئات المعادن ونوع رخصة الاستغلال، وكذلك تحفيز المستثمرين على معالجة المواد الخام داخل السعودية عبر تخفيض المقابل المالي للشركة التي تستثمر في هذه العمليات.

ويبرز الأثر المتوقع للمقابل المالي في تحقيق العدالة المالية لجميع المستثمرين، والمساهمة في رفع إيرادات الدولة، وتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة المضافة للصناعة المعدنية وتوفير الخامات محليا للصناعات، وتوضيح المتطلبات النظامية لتطوير وتشغيل وإغلاق المنجم ليأخذها المستثمر في الحسبان في قراراته الاستثمارية، وتوفير الحوافز المالية لدعم تنمية القطاع والاستثمار في البنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وبشأن تعديلات النظام فيما يخص التمويل المستدام، فتمثلت في إنشاء صندوق التعدين، وسيكون الأثر المتوقع في منح مصدر تمويل مستدام لضمان التعاقد على المدى البعيد وتقليل تكاليف البرامج، ودعم أنشطة الاستكشاف والمسح الجيولوجي العام، ودعم أنشطة إعادة تأهيل المناجم المهجورة، وتوفير تمويل مستدام لأعمال شركة خدمات التعدين، وأخيرا دعم التدريب والتطوير للكوادر في القطاع والدراسات البحثية.