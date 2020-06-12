آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

تم تسجيل أكثر من 1520000 حالة بكوفيد-19 في أمريكا اللاتينية والكاريبي وباتت المنطقة مهددة بأزمة غذائية.

وسجلت المنطقة التي باتت بؤرة الوباء الجديدة أكثر من 74 ألف وفاة أكثر من نصفها في البرازيل حيث بلغت الوفيات 40 ألفا والإصابات 800 ألف، وفقا لـ"الفرنسية".

وتسبب كوفيد-19 بما لا يقل عن 421691 وفاة في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وسجلت أكثر من 7.52 مليون حالة رسميا في 196 بلدا ومنطقة.

وبعد الولايات المتحدة (113820 وفاة) الدول الأكثر تضررا هي بريطانيا(41279 وفاة) والبرازيل(40919 وفاة) وإيطاليا(34167 وفاة) وفرنسا(29346 وفاة).

وتحسن البورصات الأوروبية والأمريكية التي هبطت بقوة في مارس، توقف فجأة على خلفية مخاوف من موجة عدوى ثانية.

والجمعة تراجعت بورصة طوكيو بأكثر من 2 في المائة وتكبدت أسواق المال الصينية خسائر كبيرة. والخميس شهدت بورصة وول ستريت أسوأ جلسة تداول خلال ثلاثة أشهر بعد تراجع مؤشري داو جونز بـ 6.90 في المائة وناسداك 5.27 في المائة. كما تراجعت البورصات الأوروبية.

قررت شركات طيران "بريتيش ايرويز" و"ايزي جيت" وراين اير" مقاضاة الحكومة البريطانية لحملها على إلغاء العزل المفروض على المسافرين القادمين إلى بريطانيا 14 يوما.

وفي إيطاليا استمعت نيابة بيرغامو بشمال إيطاليا خلال ثلاث ساعات لرئيس الحكومة جوزيبي كونتي في إطار تحقيق حول التأخر في اعلان "منطقة حمراء" فيها.

وتتبادل الحكومة المركزية والمسؤولون في لومبارديا الاتهامات بشأن هذا التأخر الذي قد يكون وراء التفشي الكبير للوباء في هذه المنطقة وانهيار النظام الصحي فيها.

وفي فرنسا قدمت حوالى 60 شكوى في الأشهر الماضية ضد أعضاء في الحكومة لإدارتهم للأزمة الصحية.

سجل الاقتصاد البريطاني انهيارا قياسيا في أبريل بـ 20.4 في المائة بعد تراجع في مارس ب5.8 في المائة بحسب المكتب الوطني للإحصاء.

وفي هذه الأجواء قررت الحكومة فرض مراقبة حدودية أقل صرامة مما هو متوقع مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست تجنبا لمعاقبة المؤسسات كما ذكر الإعلام.

أغلقت بلدية بكين الجمعة سوقين وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم بعد ظهور ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الصينية التي لم تسجل فيها أي حالة منذ نحو شهرين.

تبدأ إيطاليا الإثنين مرحلة جديدة من رفع العزل مع تخفيف آخر القيود المفروضة لاحتواء الوباء.

وستعيد تايلاند التي يعتمد اقتصادها على السياحة، فتح حدودها في مرحلة أولى أمام الدول الاقليمية مستثنية حاليا الأوروبيين والأمريكيين.

انطلق أسبوع الموضة في لندن الجمعة، بنسخة إلكترونية من دون عروض أزياء. ودفع وباء كوفيد-19 إلى بلورة صيغة جديدة لهذا الحدث السنوي وحمل القطاع برمته على ابتكار أساليب جديدة للاستمرار.