دراسة: الخائفون كانوا الأكثر تكالبا على شراء المناديل الورقية

في بداية أزمة جائحة كورونا، ظلت رفوف المناديل الورقية في المتاجر خاوية لأسابيع في العديد من البلدان - فمن الذي تسبب في نفادها؟

بحسب دراسة حديثة، فإن المتسببين في ذلك - من بين أمور أخرى - هم الأشخاص الذين شعروا بخوف كبير من خطر الجائحة.

وكتب الخبراء تحت إشراف الباحثة في جامعة سانت جالن السويسرية، ليزا جرابه، في دورية "بلوس وان": "الأشخاص الذين شعروا بالتهديد كانوا يميلون إلى اكتناز المزيد من المناديل الورقية" وفقا لـ "الألمانية".

وبحسب الدراسة، فإن هذا السلوك مرتبط جزئيا بسمات شخصية، وكتب الباحثون: "الأشخاص الذين يميلون بصورة مبدئية إلى القلق كثيرا والخوف، يشعرون على الأرجح بالتهديد ويكتنزون المناديل الورقية".

وبحسب بيانات المصنعين، زادت مبيعات المناديل الورقية خلال أزمة كورونا لفترة بنسبة وصلت إلى 700%.

