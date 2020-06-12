ألمانيا تخفض ضريبة القيمة المضافة إلى 16 % خلال النصف الثاني من 2020

ووافقت الحكومة الألمانية اليوم على الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة اعتبارا من يوليو المقبل حتى نهاية العام من 19 إلى 16 في المائة في كل عملية شراء وخفض معدل الضريبة على المواد الغذائية والسلع اليومية من 7 إلى 5 في المائة بغرض جعل عمليات الشراء في المتاجر ومحلات الأثاث والسوق الإلكترونية والسيارات أرخص.

كما وافقت الحكومة ضمن حزمة التحفيز الاقتصادي للحد من تداعيات أزمة جائحة كورونا على منح الأسر حوافز رعاية أطفال بقيمة 300 يورو عن كل طفل. وتتطلب هذه الإجراءات موافقة البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) حتى تصبح سارية المفعول. ومن المنتظر أن يبت فيها المجلسان خلال جلسات خاصة في 29 يونيو الجاري.