"لوفتهانزا" تعتزم عرض اختبارات كورونا على عملائها قبل السفر

تعتزم مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران عرض إمكانية الخضوع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعملائها قبل صعودهم إلى الطائرة.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها المقرر صدوره غدا السبت أن الشركة تعتزم تشغيل مركزا للاختبار بالتعاون مع شركاء في مطاري فرانكفورت وميونخ في يونيو الجاري أو في مطلع يوليو المقبل، حيث يمكن للركاب الخضوع لفحص كورونا.

وبحسب معلومات المجلة، فإن نتيجة الفحص تظهر في غضون أربع ساعات وفقا لـ "الألمانية".

ووفقا لبيانات متحدث باسم الشركة، فإن العرض يستهدف الركاب المتوجهين إلى دول تطلب الخضوع لهذا الاختبار قبل الدخول إليها.

وبحسب التقرير، تدرس لوفتهانزا أيضا تطبيق نظام إخلاء المقعد المتوسط بين الركاب على غرار شركة "يورو وينجز" المملوكة لها، حال زادت رغبة العملاء في القسم الاقتصادي في ذلك خلال الرحلات الطويلة، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة التذكرة.