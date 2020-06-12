أنت هنا

منوعات

حفل تخريج طلاب من السيارات في البحرين بسبب كوفيد 19

"الاقتصادية" من الرياض

استبدلت مدرسة بحرينية المقاعد بالسيارات لتخريج طلابها خوفا من فيروس كورونا المستجد فأقامت حفلها السنوي فوق حلبة لسباق فورمولا واحد اكتظّت بالسيارات التي جلس فيها الطلاب وأهاليهم.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من منوعات