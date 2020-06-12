مقاه في مصر تترك القهوة وتبيع الخضروات في زمن كورونا

حولت عشرات من المقاهي في القاهرة الكبرى نشاطها لبيع الخضروات والفواكه كمصدر دخل بديل بعد أن أغلقت الحكومة المصرية المقاهي والمطاعم وسط إجراءات مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.