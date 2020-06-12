توقعات باتساع الفجوة المالية لأكثر من 400 مليار يورو في موازنة ألمانيا

قدر معهد "آي دابليو" الألماني للبحوث الاقتصادية الفجوة المالية في الموازنة العامة للحكومة الاتحادية والولايات والمحليات بأكثر من 400 مليار يورو. ويتوقع المعهد المرتبط برجال الأعمال أن تزيد الديون الجديدة للحكومة الاتحادية وحدها هذا العام عن 286 مليار يورو.

وبحسب دراسة أجراها المعهد بتكليف من جمعية الاقتصاد البافاري في ميونخ، سترتفع نسبة الدين الألماني - أي مقدار الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من أقل من 60 في المائة إلى 81 في المائة.

وذكر المعهد أنه قبل حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الائتلاف الحاكم بلغت قيمة الفجوة المالية في موازنة الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات هذا العام 287.5 مليار يورو والتي تتكون من نفقات إضافية من جهة وانخفاض في الدخل من جهة أخرى.

وأشار المعهد إلى أن نصيب الحكومة الاتحادية من هذه الفجوة يبلغ 166 مليار يورو بالإضافة إلى 120 مليار يورو لحزمة التحفيز الاقتصادي أي ما يصل إجماليه 286 مليار يورو بالنسبة للحكومة الاتحادية وذلك مع الوضع في الاعتبار أن الحكومة الاتحادية قد يكون لديها فائض مالي متعلق بأموال لم يتم إنفاقها حتى الآن من ناحية واحتمالية تفاقم الركود جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا من ناحية أخرى.

ويقدر المعهد الفجوة المالية في موازنة الولايات بنحو 101 مليار يورو وبنحو 20 مليار يورو بالنسبة للمحليات ما يعني أن إجمالي الفجوة المالية في الموازنة العامة بألمانيا يُقدر حاليا بأكثر من 400 مليار يورو.

ورحبت جمعية الاقتصاد البافاري بحزمة التحفيز الاقتصادي إلا أنها حذرت من زيادة العبء على خزينة الدولة. وقال المدير التنفيذي للجمعية بيرترام بروسارت "لا ينبغي أن تتعرض الموازنة العامة لأي ضغوط .. يتعين أن تظل الاستثمارات العامة موجهة خلال الأزمة باستمرار نحو الابتكارات وتكنولوجيات المستقبل لأن قدرتنا على المنافسة متوقفة على مواصلة تطوير البنية التحتية والتعليم".