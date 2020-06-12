مليونا إصابة في أمريكا .. ومخاوف من موجة وباء ثانية للجائحة في أوروبا

موظفة صحية تأخذ مسحة طبية من امرأة في إحدى عيادات موسكو."رويترز"

يواصل وباء كوفيد - 19 انتشاره في الأمريكتين بتخطي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب له، المليونين في الولايات المتحدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أكثر من 70 ألفا.

وبحسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكينز، التي تعد مرجعا، بلغت الإصابات بالفيروس مليونين في الولايات المتحدة، والوفيات 112 ألفا و900 شخص، في هذا البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات بالوباء في العالم.

وفي جنوب القارة الأمريكية الممتدة من المكسيك إلى أرخبيل أرض النار بين الأرجنتين وتشيلي مرورا بجزر الكاريبي، بلغت إصابات فيروس كورونا المستجد 1.5 مليون، والوفيات الناجمة عنه 71 ألفا و104، منها أربعون ألفا في البرازيل البلد الثالث الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الوفيات.

وفتحت مدينة ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبرازيل، جزئيا الأربعاء الماضي متاجرها. وفي الوسط التجاري، كان أغلبية المارة يضعون الكمامات، لكن دون احترام التباعد الاجتماعي.

وفي ريو دي جانيرو، ثاني أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان والوجهة السياحية الرئيسة فيها، فتحت المراكز التجارية أبوابها أمس. ويرى عديد من الخبراء أن فتح المتاجر خطوة سابقة لأوانها مع استمرار منحنى الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء بالتصاعد في البلاد.

وقال مسؤولون وخبراء في الاتحاد الأوروبي أمس، إن أوروبا قد تواجه ارتفاعا في إصابات كوفيد - 19 خلال الأسابيع القادمة بسبب الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بعض دول القارة على مدى الأيام القليلة الماضية.

واحتشد عشرات الآلاف من المحتجين في كبرى المدن الأوروبية أخيرا، للتظاهر ضد العنصرية بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة، وهو رهن احتجاز الشرطة.

وعلى صعيد روسيا، تجاوزت الإصابات عتبة 500 ألف حالة، لكنها تواصل رغم ذلك العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مع انتهاء العزل في موسكو وبدء إعادة فتح الحدود.

وسجلت روسيا 8779 إصابة جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 502 ألفا و436، وتبقى بذلك ثالث دولة أكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وأحصت السلطات 174 وفاة بالفيروس في آخر إحصائية لها من أصل 6532 وفاة مسجلة رسميا. وتماثل إلى الشفاء أكثر من 261 ألف شخص.

ورفعت العاصمة موسكو، بؤرة وباء كوفيد - 19 في البلاد، الثلاثاء الماضي، إجراءات العزل التي فرضت على السكان في نهاية آذار (مارس) مستندة إلى أرقام مشجعة وتراجع الإصابات الجديدة.

وأعيد فتح الحدود جزئيا أيضا، خصوصا أمام الروس، الذين لديهم دوافع مهنية أو عائلية.

ويقول منتقدو الكرملين، إن السلطات تسرع إجراءات رفع العزل قبل العرض العسكري الكبير المرتقب في 24 حزيران (يونيو) الجاري في موسكو في ذكرى النصر على النازية، وقبل الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري الذي كان مقررا في نهاية نيسان (أبريل) لكن أرجىء إلى الأول من تموز (يوليو) المقبل.

وإذا كانت روسيا تتباهى بأنها تمكنت من إعادة تنظيم نظامها الاستشفائي في الوقت المناسب لمحاربة الوباء واعتماد سياسة فحوص مكثفة للكشف عن الفيروس لدى السكان، فإن رئيس محكمة الحسابات ألكسي كودرين، قال، إن قطاع الصحة الروسي "يعاني نقصا كبيرا في التمويل حتى في إطار عمله المعتاد". ودعا كودرين، وهو من الأصوات المنتقدة ضمن النخبة الروسية، أيضا إلى "إعادة هيكلة جدية" للقطاع، خصوصا في المناطق، حيث لا تملك المؤسسات تجهيزات حديثة".

وأعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا تسجيل 53 وفاة جديدة بكوفيد - 19 أمس، مقابل 71 وفاة في اليوم السابق، بينما ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 379 مقابل 202 أمس الأول.

وقالت الوكالة، إن إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي في 21 شباط (فبراير) ارتفع إلى 34167 وهي رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 236142، وهي سابع أعلى حصيلة إصابات في العالم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

وفيما يتعلق بالقارة السمراء، قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا تجاوزت 200 ألف حالة، في حين تجاوزت حالات الوفاة بالفيروس 5600.

وأوضحت المنظمة أن جنوب إفريقيا هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء في القارة السمراء، إذ يوجد فيها 25 في المائة من الإصابات، مشيرة إلى أن أكثر من 70 في المائة من حالات الوفاة موجودة في خمس دول فقط، وهي الجزائر ومصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسودان.

واتسمت وتيرة انتشار الفيروس في إفريقيا بالبطء النسبي حتى الآن، إذ إن إجمالي عدد حالات الإصابة يعد ضئيلا مقارنة بمناطق أخرى في أنحاء العالم، كما أن أول حالة إصابة في القارة ظهرت في وقت متأخر مقارنة بمواقع أخرى، وقد سارع أغلب الحكومات في إفريقيا إلى فرض تدابير مشددة في مواجهة الفيروس. وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية للمنظمة في إفريقيا، إن "وتيرة انتشار الفيروس آخذة في التسارع". ولفتت إلى أن وصول حالات الإصابة المؤكدة إلى 100 ألف استغرق 98 يوما، لكن هذا العدد تضاعف إلى 200 ألف حالة خلال 18 يوما فقط.