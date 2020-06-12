تعافي 69 % من المصابين بكورونا .. وشروط حجر جديدة للقادمين من الخارج

التزام المصلين في مساجد المملكة بالتباعد والإجراءات الاحترازية. «واس » تعقيم وإجراءات وقائية في الأسواق.

سجلت المملكة، أمس، 3733 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 116021 إصابة، بينها 35145 حالة نشطة، منها 1738 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، تعد الحالات الجديدة المسجلة هي الأعلى منذ بداية الجائحة في المملكة. وأوضحت "الصحة"، أن حالات التعافي سجلت 2065 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 80019 حالة تشاف، بلغت نحو 69 في المائة من إجمالي الإصابات.

وأشارت إلى تسجيل 38 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 857 حالة، عانى بعضهم أمراضا مزمنة.

ووفقا لموقع الوزارة للإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا، بلغ عدد الفحوص الجديدة 22500 فحص، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى 1042312 فحصا.

وواصلت الرياض تسجيل أعلى الإصابات، حيث سجلت أمس 1431 إصابة مؤكدة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، البدء في تطبيق آلية جديدة على القادمين من خارج المملكة، حيث سيتم حجرهم في منازلهم وفق ضوابط معينة، مضيفة أن هذا الإجراء يبدأ فور وصول المواطنين بتطبيق الفرز الصحي في المطار وتعبئة التعهد ثم الذهاب إلى منازلهم لتطبيق الحجر المنزلي. وأكدت أن الحجر المنزلي يعد إجراء احترازيا للأشخاص القادمين من خارج المملكة ولا يكون لديهم أعراض، وكذلك الحالات المشتبه في إصابتها ولا تستدعي الرعاية الصحية في المستشفيات في حال كان المنزل مناسبا للحجر وفقا للدليل الإرشادي "للحجر الصحي والعزل الطبي المنزلي" الصادر عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".

وتضمن هذا الدليل الإرشادي تعريفا للحجر الصحي في المنزل، وهو فصل الشخص المصاب أو المشتبه بإصابته بمرض معد في المنزل بطريقة تحول دون انتشار المرض، وفي الوضع الحالي لمرض كورونا كوفيد - 19 يتم فرض الحجر في حالات معينة ويتم تسجيل جميع الحالات ومتابعتها عبر تطبيق "تطمن" وتطبيق "توكلنا". وعرف الدليل الحالات التي تستدعي الحجر المنزلي والمعايير الخاصة به والعزل للحالات الإيجابية والحالات المستثناة من العزل وآلية إنهاء العزل الطبي. واشتمل على شروط للمكان المخصص للحجر المنزلي، كما تضمن نصائح للعزل في المنزل، إضافة إلى إرشادات وقائية للأفراد القاطنين مع المريض في الحجر المنزلي.

وتأتي هذه الخطوة لمواصلة الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لخدمة القادمين من خارج المملكة والعناية بهم وتهيئة السبل الكفيلة براحتهم وبما يتماشى مع الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لجائحة كورونا حيث اتخذ القرار بناء على دراسة مكثفة وتقييم مستمر للوضع الصحي الحالي لكورونا في المملكة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل ارتداء كمامة سواء كانت طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها "الصحة" لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 214 عيادة. ودعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمركز "وقاية". من جانب آخر، قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم فتح الجوامع لإقامة صلاة الجمعة في جميع مناطق المملكة قبل دخول وقت الصلاة بـ40 دقيقة، اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر تفاديا للتزاحم، ضمن البروتوكولات التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص.