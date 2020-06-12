الحكم على صاحبي مطعم بـالسجن 1446 عاما

حكم بالسجن على صاحبي مطعم في تايلاند 1446 عاما لكل منهما، بتهمة الاحتيال على الجمهور. وبحسب ما نشرته هيئة "بي بي سي" أطلق مطعم للمأكولات البحرية في تايلاند عرضا ترويجيا، مشترطا الدفع مقدما عبر الإنترنت للاستفادة من العرض. وقام 20 ألف شخص بشراء قسائم العروض بقيمة 50 مليون بات تايلندي "1.6 مليون دولار"، عبر الإنترنت، ليعلن صاحبا المطعم أنهما لا يستطيعان مواكبة الطلب وأغلقا المكان. وتم القبض على الرجلين بعد أن قام مئات الأشخاص بتقديم شكوى ضدهما، ووجهت إليهما تهمة الاحتيال على الزبائن وحكم على كل منهما بالسجن 1446 عاما.

واعترف مالكا المطعم بجريمتهما، ما قد يسهم في تخفيض العقوبة إلى 723 عاما لكل منهما، كما تم تغريم مطعمهما 1.8 مليون بات، وإلزامهما بإعادة 2.5 مليون بات كتعويض للمجني عليهم.