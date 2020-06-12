«واتساب» تصحح خللا يظهر أرقام المستخدمين على «جوجل»

المشكلة أدت إلى ظهور 300 ألف رقم هاتف في جوجل.

صححت "واتساب" مشكلة تتسبب في ظهور أرقام هواتف بعض المستخدمين في نتائج بحث جوجل.

ويأتي حل المشكلة في النظام الأساسي بعد أيام فقط من الإبلاغ عنها من قبل باحث تتبع المشكلة إلى ميزة Click to Chat الخاصة بتطبيق الدردشة، التي تنشئ رابطا مبسطا يمكن استخدامه للانضمام إلى الدردشة. وكشف الباحث آثول جايارام بحسب "ديلي ميل"، أن المشكلة أدت إلى ظهور 300 ألف رقم هاتف على الأقل في "جوجل"، عند البحث عن site:we.me.

ويقول جايارام إن "جوجل" قامت بفهرسة الأرقام لأن "واتساب" فشلت في طلب تجاهلها من قبل رابط الويب العملاق للبحث.

وقالت "واتساب" في بيان، "في حين أننا نقدر تقرير هذا الباحث ونثمن الوقت الذي استغرقه لمشاركته معنا، إلا أنه لم يكن مؤهلا للحصول على مكافأة، لأنه يحتوي فقط على فهرس محرك بحث لعناوين URL التي اختار مستخدمو واتساب نشرها للجمهور. ويمكن لجميع مستخدمي واتساب، بما في ذلك الشركات، حظر الرسائل غير المرغوب فيها بنقرة زر واحدة".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها "واتساب" مشكلات في تسريب الخصوصية، بوساطة خوارزمية جوجل.

وفي وقت سابق من هذا العام، عثر على زهاء 470000 رابط دعوة في فهرس جوجل، الذي يمكن سحبه باستخدام مصطلحات بحث بسيطة.

ويمكن لأي شخص يجد رابط مجموعة عبر الإنترنت أن ينضم إلى الدردشة، ما يمكنهم من رؤية التبادلات الخاصة أو السرية المحتملة إضافة إلى أرقام هواتف الأعضاء وأسماء مستخدمي "واتساب".