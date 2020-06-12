التجارة العالمية مستمرة في انهيارها.. هبوط حاد في صادرات أبريل و 20 % تراجع متوقع للعام

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن التجارة الدولية في السلع مستمرة في الانهيار في معظم المناطق، متوقعة أن تتراجع بشكل كبير في الأشهر المقبلة بسبب وباء فيروس كورونا.

وفي الرسالة الإخبارية الفصلية المحدثة لـ"أونكتاد" الصادرة، أمس، تقول "إن قيمة التجارة الدولية في السلع انخفضت بنحو 5 في المائة في الربع الأول من 2020، لكن من المتوقع أن يصل الانخفاض إلى 27 في المائة في الربع الثاني من العام".

وعلى افتراض استمرار عدم اليقين، تتوقع "أونكتاد" انخفاضا بنسبة 20 في المائة تقريبا لعام 2020، وهو ما يتماشى مع منظمة التجارة العالمية التي تتوقع أن يراوح الانخفاض في التجارة الدولية بين 13 و32 في المائة.

واختارت الذراع التجارية للأمم المتحدة 32 اقتصادا متنوعا - صناعي، زراعي، متقدم، ناشئ، نام، كبير، متوسط صغير...- كمؤشرات على اتجاه التجارة الدولية خلال الربع الأول من العام والشهر الأول من الربع الثاني من نيسان (أبريل).

وأوضحت أنه من الدول الأخرى التي عانت هبوطا حادا في الصادرات خلال نيسان (أبريل)، الهند "ناقص 56 في المائة"، بيرو "ناقص 56 في المائة" جنوب إفريقيا "ناقص 61 في المائة".

فيما سجلت كولومبيا "ناقص 48 في المائة"، باكستان "ناقص 47 في المائة"، المكسيك "ناقص 42 في المائة"، نيجيريا "ناقص 40 في المائة"، تركيا "ناقص 38 في المائة"، كندا "ناقص 35 في المائة"، الفلبين "ناقص 34 في المائة"، روسيا والولايات المتحدة "ناقص 29 في المائة لكل منهما"، بريطانيا "ناقص 27 في المائة" كوريا الجنوبية وعُمان "ناقص 25 في المائة لكل منهما"، ماليزيا "ناقص 24 في المائة".

وبخلاف زيادة طفيفة في الصادرات حققتها كل من الصين "3 في المائة" وتايلاند "2 في المائة"، لم تسجل أي دولة من مجموعة الـ32 زيادة في الصادرات في نيسان (أبريل)، كانت عُمان الدولة الوحيدة التي سجلت زيادة قدرها 9 في المائة في واردات نيسان (أبريل) 2020.

وفي حين تستمر التجارة في الانهيار في معظم المناطق، عانت الدول النامية في جنوب آسيا والشرق الأوسط أشد انخفاض في الصادرات. في المقابل، شهدت دول شرق آسيا والمحيط الهادئ أقل انخفاض في الصادرات، حيث ظلت الانخفاضات التجارية لهاتين المنطقتين في خانة الأرقام المفردة، "وهو ما يشجع على ظهور علامات الانتعاش لديها قبل غيرها".



آفاق الربع الثاني



وتقول "أونكتاد"، "إن البيانات الواردة عن التجارة الدولية المتعاقد عليها في الربع الثاني تشير إلى تراجع أكثر حدة من الربع الأول". وحسب المنظمة الدولية، "من المرجح أن تظل التجارة الدولية دون المستويات التي لوحظت في 2019 في النصف الثاني من العام".

وأضافت المنظمة أن "حجم التراجع لن يتوقف على الاضطرابات الاقتصادية الإضافية التي ستنجم عن جائحة كوفيد - 19، بل سيتوقف أيضا على نوع ومدى السياسات التي ستعتمدها الدول لاستئناف اقتصاداتها".

وتوقعات المفوضية الأوروبية أن تنخفض تجارة دول الاتحاد الأوروبي "27 دولة" بنسبة 10-16 في المائة في 2020.

وتقول المنظمة، "هذه المجموعة الواسعة من التقديرات دليل على عدم اليقين الذي لا يزال مرتفعا بشأن إمكانية حدوث أي انتعاش اقتصادي في النصف الثاني من العام".



التجارة العالمية على المستوى القطاعي



الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن كوفيد - 19 أثرت في بعض القطاعات أكثر بكثير من غيرها. في الربع الأول 2020، انخفضت المنسوجات والملابس بنحو 12 في المائة، في حين انخفضت قطاعات الآلات المكتبية والسيارات بنحو 8 في المائة. من ناحية أخرى، زادت قيمة التجارة الدولية في قطاع الأغذية الزراعية بنحو 2 في المائة، حيث كانت، حتى الآن، أقل المنتجات تقلبا.

وتشير البيانات الأولية لأبريل إلى مزيد من الانخفاض في معظم القطاعات وانكماش حاد جدا في تجارة منتجات الطاقة والسيارات بنحو ناقص 40 في المائة وناقص 50 في المائة في القيم، على التوالي.

ويلاحظ التقرير أيضا انخفاضا كبيرا في المواد الكيميائية والآلات والأدوات الدقيقة أعلى من 10 في المائة. على النقيض من ذلك، يبدو أن آلات المكاتب قد انتعشت في نيسان (أبريل)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأداء الإيجابي لصادرات الصين.

وزادت تجارة المنتجات الطبية المتعلقة بكوفيد - 19 - أجهزة التنفس الصناعي والشاشات وموازين الحرارة ومطهرات اليد والأقنعة الواقية والملابس - بأكثر من الضعف في نيسان (أبريل) 2020.

وتظهر بيانات آذار (مارس) أن واردات المعدات الطبية استمرت في الزيادة في الصين "زيادة بنسبة 41 في المائة" وأيضا في الاتحاد الأوروبي "زيادة بنسبة 21 في المائة".

وشهد نيسان (أبريل) زيادة هائلة في صادرات الصين من المعدات الطبية (زيادة بنسبة 338 في المائة). كانت هذه الطفرة مدفوعة إلى حد كبير بصادرات معدات الحماية. تعكس بيانات نيسان (أبريل) للولايات المتحدة القلق المتزايد إزاء جائحة كوفيد - 19 حيث زاد استيراد المنتجات الطبية بنسبة 60 في المائة تقريبا في حين انخفضت الصادرات بنسبة 20 في المائة تقريبا.

وبوجه عام، كان محرك التباين بين القطاعات هو انخفاض الطلب وانقطاع القدرة على العرض وتعطل سلاسل القيمة العالمية بسبب كوفيد - 19.



ما الذي يجري داخل بعض الاقتصادات؟



تقول "أونكتاد"، "إن الإحصاءات المتعلقة ببعض الاقتصادات الرئيسة تعزز الصورة القاتمة للتجارة الدولية".

أولا، يشير أحدث الأرقام التجارية إلى مزيد من التدهور في نيسان (أبريل) وأيار (مايو). ثانيا، باستثناء الشهرين الأولين من 2020، يبدو أن أداء الصين كان أفضل من أداء الاقتصادات الرئيسة الأخرى، إذ نمت صادرات الصين بنسبة 3 فى المائة في نيسان (أبريل).

مع ذلك، تشير أحدث البيانات عن الصين إلى أن هذا الانتعاش قد يكون قصير الأجل حيث انخفضت الواردات والصادرات بنحو 8 في المائة في أيار (مايو).

وثالثا، يبدو أن التجارة الإقليمية البينية داخل المنطقة الواحدة قد انخفضت إلى معدل أقل بكثير في دول منطقتي شرق آسيا والمحيط الهادئ. بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، انخفضت التجارة البينية بين الأقاليم بوتيرة مماثلة للتجارة الإجمالية.

من ناحية أخرى، تشير إحصاءات الولايات المتحدة إلى انخفاض أقوى بكثير في التجارة داخل المنطقة.