الجائحة تلقي بظلالها على المستقبل الاقتصادي للشباب في العالم .. فقدان للوظائف والقدرة الشرائية

مع فقدان الوظائف والقدرة الشرائية والثقة بالمستقبل، يدفع الشباب في العالم الثمن غاليا جراء وباء كوفيد - 19، وفي خضم الأزمة التي قد تنشئ جيلا جديدا يضحى به اقتصاديا، كما حصل عقب الأزمة المالية الأخيرة.

ووفقا لـ"الفرنسية"، أشارت دراسة لمكتب "كانتار" للاستشارات نشرت في أيار (مايو) إلى أن الأزمة بدأت بالفعل بالتأثير في فرص عمل نصف مواليد جيل الألفية "من تراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما"، ومواليد الجيل زد "من تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما" في العالم.

وهذه حال بيار (26 عاما)، الذي سرحته الشركة الناشئة المختصة بالتوظيف، الواقعة في لندن، وكان يعمل فيها منذ عام، في 23 آذار (مارس)، اليوم الأول من بدء العزل في بريطانيا.

وخلال اتصال هاتفي، أوضحت الإدارة "أن هناك تنظيما جديدا سينجم عن العزل"، وأكدت أنه يجب عدم القلق من إمكانية التسريح، وأن الخيارات في هذا الصدد ستحدد لاحقا، بعد شهر أو شهر ونصف.

وتابع، "عند الساعة 16:00، كتب لي رئيس الشركة عبارة، علينا التحدث، فهمت على الفور، كان ذلك قاسيا بالفعل، وسرح نحو 15 في المائة، من موظفي هذه الشركة حتى اليوم".

بيار ليس حالة معزولة في المملكة المتحدة، فنحو 640 ألف شاب تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، قد ينتقلون إلى صفوف العاطلين عن العمل هذا العام في البلاد، يضافون إلى 408 آلاف هم أصلا عاطلون عن العمل، وفق تقييم لمركز "ريزولشن فاونديشن" للدراسات.

يدعم هذه الأرقام تحقيق لمعهد "موظفي الطلاب"، يظهر أن ربع الشركات تخفض عدد الشباب من أصحاب الشهادات الذين توظفهم هذا العام، حيث خفضت أيضا بنحو الربع عدد الدورات التدريبية، وفق الدراسة التي أجريت على 124 شركة.

وقال لورانس بون كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إنه "في كل مكان، عزز العزل عدم المساواة بين العمال، والشباب ومن هم أقل مهارة، يكونون غالبا في الصف الأول، في إطار مكافحة تفشي الوباء".

وقبل أيام، ألقت المنظمة الدولية للعمل الضوء على مدى عدم استقرار وظائف الشباب في ظل تفشي الوباء. وبحسب دراسة أعدتها، شملت من هم دون 29 عاما، سرح واحد من أصل ستة شباب من عمله منذ ظهور كوفيد - 19، بينما خفضت مدة عمل من حافظوا على وظائفهم بنسبة 23 في المائة.

يضاف إلى ذلك ضربة قاسية لمعنويات جيل الشباب. وبحسب دراسة "كانتار"، ثلاثة من بين أربعة شباب ينتظرون أن يعانوا مستقبلا نتائج الأزمة أكثر من أي جيل سابق.

والنساء الشابات هن خصوصا أكثر ضعفا في ظل الأزمة. وبحسب دراسة لجمعية "يونج وومنز تراست" البريطانية، تعمل 36 في المائة، من النساء الشابات في القطاعات الأكثر تضررا من تدابير العزل، كما قطاع المطاعم وتجارة التجزئة، وقطاعات الترفيه والسياحة، مقابل 25 في المائة، فقط من الرجال الشباب.

وهذه القطاعات أيضا هي الأكثر توفيرا للأعمال بدوامات جزئية يفضلها الطلاب. ويوضح ديفيد (35 عاما)، الذي يعمل مسعفا في ناد للسباحة في مدريد ويجد نفسه في بطالة جزئية منذ 13 آذار (مارس) "تجد نفسك دون مداخيل، دون مال، هذا أمر مقلق".

ويضيف، "والداي يعطوني المال عندما توشك إعانات البطالة على النفاد، لأنني لن أتمكن دون مساعدتهما من دفع الفواتير وثمن الطعام وإيجار مكان ركن سيارتي".

وفي إسبانيا، 50 في المائة، من خسارة الوظائف التي نتجت منذ بداية الأزمة، تركزت في أوساط من هم دون 35 عاما، وفق ما يوضح خوسيه لويس إسكريفا وزير الضمان الاجتماعي. وبلغ معدل البطالة بين من هم دون 25 عاما 33 في المائة، في النصف الأول من 2020 في البلاد.