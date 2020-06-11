تراجع النشاط الصناعي في المكسيك بنسبة 29.6 %

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في المكسيك اليوم الخميس تراجع النشاط الصناعي في البلاد خلال شهر نيسان/أبريل الماضي بنسبة 29.6 في المئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وذلك على خلفية إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد. يذكر أن هذا التراجع هو الأكبر منذ عام 1993،على الأقل.

كان النشاط الصناعي في المكسيك تراجع بنسبة 1ر25 في المئة سنويا في شهر آذار/مارس الماضي، وذلك بحسب الألمانية.

وكان القطاعان الأشد تضررا التشييد، الذي تراجع بنسبة 4ر38 في المئة، و قطاع الصناعات التحويلية الذي تراجع بنسبة 5ر35 في المئة سنويا.

وسجلت المكسيك 129 ألفا و184 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و15 ألفا، و357 حالة وفاة.

وتجعل هذه الأرقام من المكسيك ثاني أكبر دولة في أمريكا اللاتينية من حيث وفيات كورونا بعد البرازيل، ورابع أكبر دولة في أمريكا اللاتينية من حيث الإصابات بعد البرازيل وبيرو وشيلي.

كانت المكسيك بدأت فرض قيود على التنقل والنشاط الاقتصادي للحد من تفشي الفيروس، وذلك في 23 آذار/مارس الماضي مما أصاب جميع قطاعات الاقتصاد بالشلل، باستثناء الصناعات الأكثر حيوية.

وبدأت السلطات الآن التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق رغم استمرار زيادة أعداد المصابين والوفيات بوتيرة مرتفعة.

