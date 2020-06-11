"موانئ دبي العالمية" تستحوذ على 51% من محطة حاويات "تي آي إس" في أوكرانيا

أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية" اكتمال عملية استحواذها على حصة تبلغ 51 في المائة في محطة حاويات "تي آي إس" بميناء يوزني في أوكرانيا بعد تلبية الشروط المطلوبة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية اللازمة من السلطات الحكومية المعنية.

وبموجب شروط الاتفاق، استحوذت موانئ دبي العالمية على "حصة الأغلبية في محطة الحاويات الأوكرانية وعمليات المحطة"، وفقا لـ"الألمانية".

وتوقعت الشركة في بيان اليوم أن "تؤدي عملية الاستحواذ إلى توسيع عملياتها، إلى جانب تعزيز مكانة محطة /تي آي إس/ كواحدة من أهم محطات الحاويات الرئيسية في أوكرانيا وذلك من خلال الاستفادة من شبكة موانئ دبي العالمية التي تشمل الموانئ والمناطق الاقتصادية وحلول التخزين والحلول اللوجستية البرية".

وقالت الشركة: "سيسهم هذا الاستحواذ في زيادة مرونة حركة التجارة في أوكرانيا خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة وسيمنح موانئ دبي العالمية إمكانية تقديم منتج فريد للبحر الأسود من خلال ربط محطات حاوياتها في مينائي كونستانتا وياريمكا بمحطة حاويات /تي آي إس/ عبر شبكتها /يونيفيدر/ للنقل البحري الساحلي قصير المدى".

وأضاف البيان: "بلغت نسبة نمو سوق الحاويات في أوكرانيا أكثر من 20 في المائة خلال عام 2019 ما يعزز جاذبية السوق حيث تتمتع محطة حاويات /تي آي إس/ بموقع رائع للربط البحري والبري بما في ذلك خدمات السكك الحديدية ويجعلها المنشأة المثالية لموانئ دبي العالمية في أوكرانيا".