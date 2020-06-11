تأجيل الكشف الطبي للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التعليم تأجيل الكشف الطبي للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 1442هـ على أن يتم الكشف بعد انتهاء جائحة كورونا.