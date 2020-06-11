شركة سياحة رياضية لديها 3 موظفين فقط : دخلنا هذا العام "صفر"

يعيش رجل الأعمال البريطاني نيك سيمونز في برشلونه حيث يدير شركته "سبورت آند ليجر برشلونه" وينظم بطولات كرة القدم في إسبانيا للأندية الرياضية من جميع أنحاء العالم. ويمارس هذا العمل طوال 11 عاما. ويقول سيمونز الذي تنظم شركته الإقامة والانتقالات والجولات الإضافية لزوارها "ندير 6 بطولات سنويا مع مشاركة ما بين 50 و 120 فريقا في كل بطولة".

ويقول "يمدد الكثيرون إقامتهم إلى ما بعد البطولات .. لأنه إذا كنت سوف تُحضر فريق كرة قدم للأطفال إلى برشلونة فعليك زيارة (ملعب كرة القدم في برشلونة) كامب نو ويمكنك الذهاب إلى (مدينة الملاهي المجاورة) بورت أفينتورا وربما ستحتاج إلى السير حتى (رمز المدينة) شارع لاس رامبلاس".

ولا يحتاج سيمونز أن يذكره أحد بأن أول اثنتين من هذه الوجهات السياحية الثلاثة قد تم إغلاقهما لأكثر من شهرين وأن الوجهة الثالثة ظلت بلا زوار حتى تخفيف الإغلاق المفروض لمكافحة وباء كورونا في الآونة الأخيرة. كما أصبحت إقامة بطولات كرة القدم مستحيلة بسبب القيود. ويقول "لقد سجلنا دخلا هو (صفر) هذا العام .. كان علينا إلغاء البطولات في أبريل ومايو ويونيو ويوليو". يوجد بالفعل أكثر من 40 حجزا لدورات أكتوبر ولكن تم إيداع مبلغ حجز واحد فقط حتى الآن. ولا يزال هناك غموض حول مدى فتح البلاد أمام السياحة هذا الصيف.

ويقول سيمونز الذي يوظف في شركته 3 موظفين فقط بدوام كامل مع الاستعانة بـ 20 موظفا أو أكثر تقريبا خلال البطولات "أتلقى رسائل إلكترونية كل أسبوع من الأندية تسألني ما إذا كانت بطولة (معينة) سوف تقام". كما يوضح أنه "منذ 3 أسابيع كنت أقول للناس أن هذه البطولات ربما لن تقام. الآن اختلف الأمر قليلا. لن أقول إنها سوف تقام على الأرجح لكننا سوف ننتظر ".

واهتزت أعمال سيمونز بسبب أحداث خارجة عن إرادته في الماضي مثل بركان أيسلندا إياجفالاجوكول الذي عطل الرحلات الجوية في 2010 كما كانت هناك اضطرابات حول استقلال إقليم كتالونيا والهجوم الإرهابي في 2017.

ويقول "في إحدى تلك المناسبات أتذكر أنني تحدثت مع زميلي سيمو وقلت له : نحن بحاجة إلى توخي الحذر في الإنفاق .. تخيل لو كان لدينا عام بدون بطولات. ضحك وقال : كيف سيحدث ذلك ؟ من الواضح أنني لم أتوقع هذا".

ويعرب سيمونز عن ثقته بأن شركته يمكنها النجاة من الأزمة لكنه يعترف "لقد لحق الكثير من الضرر بالمطاعم والفنادق الصغيرة في إسبانيا والتي لن تنجو ببساطة. لكنها هذا ليس حتى خيارا. علينا أن نكون متفائلين".