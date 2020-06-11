تداعيات الجائحة تجبر "سنتريكا" البريطانية للطاقة على شطب 5000 وظيفة

أعلنت شركة سنتريكا البريطانية للطاقة اليوم أنها سوف تشطب 5000 وظيفة قبل نهاية العام من أجل تحقيق أهداف خفض التكاليف بعدما فاقم الغموض بشأن تداعيات فيروس كورونا من الخسائر. ونقلت "بلومبرج" عن كريش او شيا المدير التنفيذي للشركة القول "أعتقد أن نموذج أعمالنا المعقد يعيق تحقيق استراتيجيتنا".

وأضاف" الحقيقة الصعبة هى أننا فقدنا نصف إيراداتنا خلال الأعوام الماضية. والآن علينا أن نركز على تحديث وتبسيط طريقة أدائنا للأعمال". ويشار إلى أن أو شيا تولى منصبه منذ 3 أشهر. وكانت سنتريكا قد فقدت عملاء بسبب زيادة المنافسة من جانب الشركات الأصغر حجما.