هبوط أسهم أوروبا بفعل توقعات المركزي الأمريكي ومخاوف الإصابات الجديدة

واصلت الأسهم الأوروبية ابتعادها عن أعلى مستوى في 3 أشهر اليوم بعد توقعات اقتصادية سلبية من البنك المركزي الأمريكي وبفعل مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بكوفيد 19.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.6 في المائة منخفضا لليوم الرابع فيما خسرت قطاعات السفر والترفيه والبنوك وصناعة السيارات ما يتراوح بين 4.5 و 5 في المائة.

وتسبب احتمال زيادة جديدة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أمريكا في تثبيط الإقبال على المخاطرة فيما أظهرت تحليلات لرويترز أن الإصابات زادت قليلا بعد 5 أسابيع من الانخفاض لأسباب من بينها إجراء المزيد من الاختبارات.

وهوى سهم لوفتهانزا 12.5 في المائة بعد أن اعترفت الشركة أن مناصب ما يصل إلى 26 ألف موظف فائضة عن الحاجة مما يشير إلى أنه سيتم خفض المزيد من الوظائف في الناقلة الألمانية.

وتراجع سهم فيات كرايسلر 5.3 في المائة ونزل سهم بي.إس.إيه المصنعة لبيجو 6.5 في المائة بعد تقرير ذكر أن شركتي صناعة السيارات تواجهان تحقيقا مطولا من جانب جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن اندماجهما المزمع البالغ حجمه 50 مليار دولار.