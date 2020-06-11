بعد تقارير عن فاعليته .. الهند ترفع حظر تصدير "هيدروكسي كلوروكين"

قال وزير هندي إن بلاده رفعت حظرا على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين وهو عقار مضاد للملاريا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه قد "يكون ورقة رابحة" في مكافحة جائحة كوفيد 10. وقال وزير المواد الكيماوية والأسمدة الهندي ساداناندا جودا إن "إدارة الأدوية وافقت على رفع حظر تصدير هيدروكسي كلوروكين أيه.بي آي وكذلك المُركبات".

وذكر ساداناندا جودا بحسب تغريدة له في حسابه بتويتر أن الشركات المصنعة باستثناء الوحدات المخصصة للتصدير وتلك الموجودة في المناطق الاقتصادية الخالصة ستظل ملزمة بتوريد 20 في المائة من إنتاجها إلى السوق المحلية.

وحظرت الهند وهي مصدر رئيسي للأدوية التي لا تخضع للحماية بموجب حقوق براءات الاختراع لجميع أنحاء العالم، تصدير الدواء ومُركباته في مارس آذار حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل الإمداد. لكنها خففت بعض هذه القيود في أبريل وشحنت 50 مليون قرص من الدواء إلى أمريكا في ذلك الشهر.

وأنعش حديث ترمب عن هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا الآمال بشأن العلاج لكن التقارير المتضاربة حول فعاليته زادت من البلبلة بشأن الدواء الذي يستخدم بالفعل منذ عقود.