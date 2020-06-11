التجارة تضبط 54 محطة وقود أستغلت تغيير الأسعار

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الفرق الرقابية الميدانية ضبطت 54 محطة وقود امتنعت عن تقديم الخدمة لغرض استغلال تغير السعر.

وأشار الحسين إلى أنه تم إيقاع غرامات فورية على المخالفين وإلزامهم بتقديم الخدمة فورا للمستهلك، كما تم استدعاء ملاك المحطات المخالفة للوزارة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

