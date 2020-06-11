إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى 112 ألفا

أفاد إحصاء لرويترز بأن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز المليونين اليوم الأربعاء، بينما حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بالعدالة العرقية على الخضوع للفحص.

وتشير تحليلات رويترز إلى أن إصابات كورونا الجديدة زادت قليلا بعد خمسة أسابيع من التراجع. ويرجع ذلك في جانب منه إلى إجراء مزيد من الفحوص، والتي سجلت في الخامس من يونيو حزيران مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 545690 في يوم واحد لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

وتجاوزت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 112 ألفا، لتكون كذلك الأكثر في العالم.

وترجع الزيادات الأخيرة في الإصابات على الأرجح إلى استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مع عودة جميع ولايات البلاد الخمسين للحياة الطبيعية تدريجيا. وقد تفضي الاحتجاجات الحاشدة التي عمت أرجاء البلاد على وفاة المواطن جورج فلويد في 25 مايو أيار إثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه إلى زيادة أخرى في الحالات في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن المشاركين فيها لم يراعوا التباعد الاجتماعي.

