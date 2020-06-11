الاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي «1من 2»

إذا اعتنيت بالأرض فإنها سترعاك، هكذا يقول تسيفاي، مزارع البن البالغ من العمر 40 عاما الذي يعيش في منطقة خزان المحيط الحيوي في محمية كافا، وهي منطقة محمية تقع جنوب شرق إثيوبيا وتعد مهد زراعة البن العربي البري.

تبعد مزرعة كيداني أكثر من ميل عن الطريق الرئيس، ولا يمكن الوصول إليها إلا سيرا على الأقدام عبر ممر حلزوني ضيق يتخلل التلال، ولا يتسع لأكثر من دراجة نارية أو هوائية لحمل المحاصيل إلى الأسواق. يقول كيداني، عندما تولى المسؤولية بعد أبيه، كانت نوعية التربة رديئة والمحاصيل متذبذبة، وزادت الاضطرابات الناجمة عن تغير المناخ وعقود من تدهور أحوال التربة من عدم انتظامها.

ومع هذا، وبدعم من برنامج الإدارة المستدامة للأراضي، قلب كيداني الوضع رأسا على عقب. فتصدى لتآكل التربة من خلال مجموعة من الإجراءات، شملت تخطيط الأرض، وإقامة حواجز، وتخمير السماد إلى جانب الحفاظ على التربة. وأوضح كيداني، وهو يحمل أصغر بناته أنه "قبل أنشطة إصلاح التربة والحفاظ على المياه لم تكن الأرض تنتج ولا حتى حشائش العلف".

ويعد هذا الإنسان هو واحد من نحو مليار شخص حول العالم يعيشون في مناطق تعاني تناقص الغابات وتحات التربة، وتدني الإنتاجية. إن العناية بالأرض والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال تربة صحية، وتوافر مصادر للمياه والملقحات مطلب أساسي لتوفير موارد الرزق لسكان الريف، ولا سيما أثناء الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأثبتت المنظومات البيئية السليمة أنها شريان الحياة للفئات الأشد فقرا. تشير تقديرات مشروع شبكة الفقر والبيئية الذي يجمع بيانات عن الدخل في المجتمعات المتاخمة للغابات من 24 بلدا إلى أن الدخول التي تدرها البيئة (وأغلبها من الغابات) تمثل 28 في المائة من إجمالي دخل هذه الأسر "أثناء التعافي من فيروس كورونا المستجد، ستلعب الطبيعة دورا أساسيا لضمان تحسين الاتساق بين صحة الإنسان وصحة الأرض. فالطبيعة ليست ترفا، بل أساسا للاستقرار الاقتصادي، والحد من الفقر والرخاء المشترك".

يقول كيداني، "العناية بالأرض مثل العناية بالطفل وتربيته كي يصبح قادرا على الاعتماد على نفسه. فبعد أن يحصل على كل هذه الرعاية، يكبر الطفل، ويعتني بك، أليس كذلك؟". بالمثل، إذا اعتنيت جيدا بالأرض، فإنها ستساعدك في الوصول إلى ما ترنو إليه".

المنزل الصغير الذي كان يعيش فيه كيداني وزوجته من قبل، مع مواشيه، حل محله منزل أكبر مبني بالطوب ومطلي باللون الأصفر، ومسقوف بالألمنيوم القوي، وبه رواق استقبال ينضم إليه فيه جيرانه المزارعون وزوجته لتبادل الدروس والبذور. لم تعد المواشي تبيت معهم في البيت، فيما يذهب أبناؤه الكبار إلى المدرسة ويستفيدون من إيراد محاصيل البن والأفوكادو والموز والمانجو، فضلا عن نوع محلي من الخضراوات يسمى سويتسوب، ومحاصيل سنوية مثل الذرة والحبوب. البن هو أكثر محاصيله إدرارا للدخل، إذ ينتج الهكتار الواحد ما بين 20 و30 قنتالا (2-3 أطنان)، ارتفاعا من 5-6 قنتالات للهكتار عند بداية زراعته للأرض... يتبع.