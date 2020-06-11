ما الخطة الأفضل للتحفيز الاقتصادي؟ «1من 2»

تقاوم الحكومات في جميع أنحاء العالم أزمة وباء كوفيد - 19 من خلال تنفيذ سياسات مالية ونقدية مشتركة بلغت بالفعل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، ووفقا لأحدث تقييم عالمي صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، قد لا تتمكن تدابير التحفيز هذه من تعزيز الاستهلاك والاستثمار بقدر ما يأمل صناع السياسات.وتكمن المشكلة في أن جزءا كبيرا من الأموال يتم توجيهه مباشرة إلى احتياطي رأس المال، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاحتياطيات الوقائية. يشبه هذا الوضع إلى حد كبير فخ السيولة الذي أثار قلق جون ماينارد كينز خلال أزمة الكساد العظيم.في الواقع، يعد تنفيذ التدابير التحفيزية بشكل حاسم وسريع أمرا مفهوما في حالة من الذعر تقريبا وذلك لاحتواء التداعيات الاقتصادية للوباء. على الرغم من أن هذا النهج القائم على التدابير التحفيزية لم يكن مستهدفا ولا دقيقا، إلا أن عديدا من النقاد عدّوه الخيار الوحيد في ذلك الوقت. في غياب ضخ كميات هائلة من السيولة الطارئة، كان من الممكن أن نشهد حالات إفلاس واسعة النطاق وخسائر في رأس المال التنظيمي ومسارا أكثر صعوبة نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي.لكن من الواضح الآن أن الوباء سيستمر لفترة أطول بكثير من مجرد بضعة أسابيع، كما كان متوقعا في البداية عندما تم تنفيذ هذه التدابير الوقائية الطارئة، ما يعني أيضا أن جميع هذه البرامج تحتاج إلى تقييم أكثر دقة من منظور طويل الأجل. خلال فترات عدم اليقين، ترتفع المدخرات الاحترازية عادة مع احتفاظ الأسر والشركات بالسيولة النقدية خشية حدوث أزمات أخرى.إن الأزمة الحالية ليست استثناء. نظرا للمخاوف بشأن المستقبل وفرص الإنفاق المنخفضة للغاية، فإن معظم الأموال التي تتلقاها الأسر والشركات في شكل شيكات تحفيزية من المحتمل أن يتم الاحتفاظ بها في حساباتها المصرفية. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تضطر المصارف إلى الاعتماد على السيولة الزائدة، وذلك بسبب نقص المقترضين الجديرين بالائتمان الراغبين في الحصول على قروض جديدة.ليس من المستغرب أن الاحتياطيات الفائضة لدى مؤسسات الإيداع الأمريكية تضاعفت تقريبا من 1.5 تريليون دولار إلى 2.9 تريليون دولار بين شباط (فبراير) ونيسان (أبريل). في المقابل، لم تتجاوز الاحتياطيات الفائضة المحتفظ بها في المصارف خلال أزمة الركود العظيم تريليون دولار. تشير هذه الزيادة الهائلة في احتياطيات المصارف إلى أن سياسات التحفيز التي تم تنفيذها حتى الآن كان لها تأثير مضاعف منخفض. من الواضح أن الائتمان المصرفي وحده لن يقودنا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.ومما زاد الطين بلة أن السيولة النقدية الفائضة الحالية قد تكون مصحوبة بتكاليف اجتماعية هائلة. بعيدا عن المخاوف المعتادة بشأن الديون والتضخم، هناك أيضا سبب وجيه للقلق من أن فائض السيولة النقدية في المصارف سيتم توجيهه نحو المضاربة المالية. تعاني أسواق الأسهم بالفعل تقلبات شديدة على أساس يومي، وقد تؤدي هذه التغيرات بدورها إلى استمرار حالة عدم اليقين المتزايد، ما يؤدي إلى مزيد من التدابير الوقائية فضلا عن إعاقة الاستهلاك والاستثمار اللازمين لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه.في هذه الحالة، سنواجه فخ سيولة ومعضلة سيولة معا: زيادة هائلة في عرض الأموال واستخدامات محدودة فقط من قبل الأسر والشركات. يمكن أن تساعد تدابير التحفيز المصممة تصميما جيدا بمجرد السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19. ومع ذلك، ما دام الوباء يشكل خطرا متزايدا على حياة البشرية، فلن نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية.ويتمثل الحل الفعال الآن في تقليل المخاطر وزيادة حوافز الإنفاق. ما دامت الشركات تخشى أن يظل الاقتصاد ضعيفا بعد ستة أشهر أو عام من الآن، فإنها ستؤجل الاستثمار، ما يؤدي بدوره إلى تأخير الانتعاش... يتبع.خاص بـ«الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2020.