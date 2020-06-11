«تويتر» تطلق رسميا خدمة مقتبسة من «سناب شات»

يمكن تحميل الخدمة الجديدة عبر تحديث جديد لـ"تويتر".

أطلقت منصة التدوين المصغر "تويتر" رسميا تقنية "فليتس" الجديدة، المقتبسة من "سناب شات" و"إنستجرام".

وتسمح تقنية "فليتس" الجديدة، وفق موقع "تايمز نيوز ناو" بإمكانية نشر قصص على "تويتر" أشبه بتلك القصص الموجودة على التطبيقات المنافسة، التي يمكن أن تختفي بعد 24 ساعة فقط. ويمكن تحميل تلك الخدمة الجديدة عبر تحديث جديد لـ"تويتر" بصورة مجانية عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستصبح متاحة لجميع المستخدمين خلال الأيام المقبلة.

ولن يسمح حتى الآن لمستخدمي "تويتر" بالإعجاب أو إعادة التغريد أو الرد على تقنية "فليتس" عند نشرها.

ولتشغيل تلك التقنية عبر "تويتر" يمكنك التوجه إلى صورة ملفك الشخصي على منصة تويتر، والنقر عليها لإنشاء "فليتس"، ثم إضافة نص أو صور أو مقاطع فيديو.

وكانت "تويتر" قد أعلنت في آذار (مارس) الماضي، تقنية "فليتس"، وأنها ستختبرها بصورة جزئية في البرازيل، قبل إطلاقها رسميا.

من جانب آخر، أعلن جاك دورسي، أمس الأول، أن الشركتين اللتين يرأسهما، "تويتر" و"سكوير"، سيجعلان 19 حزيران (يونيو) عطلة للموظفين وتقيمان فيهما احتفالا بنهاية العبودية في الولايات المتحدة.

وتصادف العطلة التي سميت "جونتينث" في 19 حزيران (يونيو)، يوم وصلت قوات الاتحاد إلى تكساس في 1865 مع رسالة مفادها بأن الحرب الأهلية انتهت والعبودية انتهت، وفقا لموقع "جون تينث" الذي استند إليه دورسي.