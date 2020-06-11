"إيجار" يوثق 900 ألف عقد تجاري وسكني في الشبكة

أفصح برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان، عن توثيق نحو 900 ألف عقد إيجار سكني وتجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وقال لـ"الاقتصادية" نهار آل الشيخ، المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، "إن برنامج دعم المتعثرين استطاع حتى اليوم تقديم دعمه إلى أكثر من سبعة آلاف مستفيد، منهم ستة آلاف حالة تم دعمها خلال عام 2020 الجاري".

ونوه بأن برنامج "إيجار" يلتزم بهدفه الرئيس وهو تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتيسيرها وتسهيلها من بدايتها حتى نهايتها، عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

ويحفظ برنامج "إيجار" من خلال عقده الموحد، حقوق أطراف العقد الإيجاري من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري باعتباره سندا تنفيذيا، حيث تحال طلباتهم من محاكم التنفيذ إلى برنامج دعم المتعثرين آليا، ثم تتم دراسة حالته وتقييمها من قبل لجنة مختصة، وبناء عليه يتم دعم المتعثرين شريطة أن تكون إحدى هذه الحالات الأربع "أسرة سجين، أسرة مريض، أسرة ضعيف القدرة المادية، أسرة المتوفى".

وبحسب موقع إيجار، فإن البرنامج يوفر للقطاع السكني تعاملات إلكترونية موثقة تضمن تقليل النزاعات، مثل: حفظ العقود، وتسجيل الصكوك، وتوفير نماذج تسلم وتسليم الوحدة العقارية، واتفاقية الوساطة العقارية "بين الوسيط العقاري والمؤجر" تسهم في حفظ حقوق الطرفين في التكاليف والإجراءات.

كما يوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، التي توفر قدرا من الأمان والخصوصية والسرعة والمرونة، تتمثل في سهولة وصول المستأجر والمؤجر إلى الوسيط العقاري عند اعتماده من خلال تطبيق "وسطاء عقاريون" الذي يضم كل منشآت الوساطة العقارية المعتمدة، وخدمة التبليغ الإلكتروني عن تأخر المستأجر في سداد الدفعات، وخدمات الاستعلام، والاطلاع على العقد، وخدمات التنبيهات والإشعارات بموعد الدفعات، وتسلم المبلغ على الحساب، وقنوات تواصل متعددة لتقديم خدمات الدعم والمساعدة، والإجابة عن استفسارات الوسطاء.

ذلك فضلا عن أدوات أخرى تسهم في تيسير إجراءات العمل، ومنها النماذج والسندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات.