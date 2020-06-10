الاستثمار التعديني والمستقبل الاقتصادي الجديد

رغم جائحة كورونا التي أوقفت الاقتصاد العالمي برمته وأثرت في القطاعات كافة دون استثناء، إلا أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تمضي قدما في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث صدرت بالأمس موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد، هذا النظام الذي يأتي في مقدمة المشاريع الاستراتيجية من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، وسيأخذ المملكة بعيدا نحو اكتشاف ثروتها المعدنية والاستفادة منها في مجال تحقيق إيرادات من بيع المواد المعدنية الخام، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وفقا لحديث وزير الصناعة والثروة المعدنية بعد صدور النظام.

لقد كانت مشكلة التعدين في المملكة تتلخص في ثلاث قضايا. القضية الأولى، وجود الخطة الاستراتيجية الواضحة والمستهدفات المحددة للتعدين في المملكة، خطة تحدد بدقة العناصر المعدنية التي سيتم استخراجها ومناطقها، وربطها بالصناعة التحويلية في المملكة، وتطوير الخدمات اللوجستية لها. والقضية الثانية، مرتبطة بالتمويل، فنشاط التعدين ليس نشاطا عاديا يمكن لرجال الأعمال الدخول فيه ببساطة، بل هو نشاط معقد ومكلف جدا، ومخاطر عدم الاكتشاف، وتكلفة الخبراء وأدوات التنقيب فيه عالية جدا. لذا، فإن التمويل عنصر مهم لندخل هذا القطاع بقوة. أما القضية الثالثة، فهي الأبعاد البيئية للتعدين، فقد أصبح الحديث عن هذه المسألة واجبا، خاصة بعد ارتفاع وعي الناس بخطورة التأثير في البيئة منذ انتشار وباء كورونا.

وبشأن القضية الأولى، فإن نظام الاستثمار التعديني الجديد يشتمل على 63 مادة، ويمثل نقلة نوعية ليست لقطاع التعدين فقط - كما أشرنا - بل للصناعة المعدنية في المملكة، حيث يمكن من تطوير مواقع للتمعدن تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال، وتقدر مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وتسهم في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2030. فالأهداف واضحة ومحددة جدا وقابلة للقياس، وهي تمثل تحديا لا شك فيه. لكن يجب أن تكون هذه الخطوة نقلة هائلة للاقتصاد السعودي لتحقيق التنوع المنشود. لذا، سبقت الموافقة على هذا النظام قرارات من خادم الحرمين الشريفين، لدعم قطاع الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية بأكثر من 200 مليار ريال، والآن يأتي هذا النظام ليعطي الجميع شعلة الانطلاق نحو المستقبل الاقتصادي الجديد، خاصة إذا عرفنا أن المملكة لديها مخزون كبير من المواد النادرة، وهي عماد الثورة الصناعية الرابعة.

ويأتي التمويل أحد أهم التعديلات في النظام الجديد، كما صرح بذلك وزير الصناعة، وهذا يتحقق من خلال إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، وهي أهم المراحل التي تقلق المستثمرين كافة، فوجود المعادن في الأرض لا شك فيه، لكن وجودها بكميات تجارية قابلة للاستخراج بأقل تكلفة، يحتاج إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال.

فالنظام الجديد يتيح صلاحية منح الرخص على أراضي الدولة ويسمح بإصدار رخص المناجم الصغيرة لبعض المعادن لفئة (أ) كالذهب والأحجار الكريمة، ومنح المستثمر حق رهن الرخص والتغيير في إدارة الشركة بعد استكمال ما يلزم من إجراءات وشروط، وهذه التعديلات ستجعل المملكة تصبح أرض الأحلام والحالمين - كما أشار إلى ذلك الأمير محمد بن سلمان، عندما دشن مشروع نيوم.

وفي الجانب البيئي، فالنظام يشترط تقديم دراسة بيئية وخطة لتنمية المجتمعات المحلية. وفي هذا الشأن، فإن تجربة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تقدم أنموذجا رائعا لتطوير البيئة والمجتمع المحلي، فالنظام لم يتخل عن المجتمعات المحلية حول المناجم أو المصانع التعدينية، بل إن الشرط الأساس استفادتهم من هذه المشاريع في تطوير محيطهم. ونتذكر في تجربة "أرامكو" ومصانع الجبيل وينبع، فالمملكة لها تاريخ مشرف في العلاقة الإيجابية بين الصناعة وتطوير المجتمعات، كما أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يعمل على تحقيق الاستدامة للقطاع وشروطه في المحافظة على البيئة والامتثال للوائح البيئية والصحة والسلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية وتحفيزهم على المشاركة، ما سيؤدي، بطبيعة الحال، إلى تحقيق منافع مجتمعية جمة تسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية. وخلاصة الهدف هو، أن نشاط نظام التعدين الجديد سيقتحم مجالات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، بقوة، وبها تعم الفائدة الاقتصادية على عائدات هذه القطاعات الحيوية.