الأٍسهم الأمريكية تغلق منخفضة في معاملات متقلبة بعد بيان مجلس الاحتياطي

أغلق المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض عقب جلسة متقلبة اليوم الأربعاء بعد أن طمأن مجلس الاحتياطي الاتحادي المستثمرين حيال دعمه للاقتصاد لكنه توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي 6.5 بالمئة هذا العام، وذلك بحسب رويترز.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع داو 282.86 نقطة بما يعادل 1.04 بالمئة إلى 26989.44 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 17.12 نقطة أو 0.53 بالمئة ليسجل 3190.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 66.59 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 10020.35 نقطة.

