ماليزيا تخفف قيود كورونا باستئناف السفر وفتح مراكز التسوق

فتحت صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر أبوابها في ماليزيا اليوم الأربعاء وعادت مراكز التسوق للعمل كما سمحت السلطات بالسفر الداخلي في إطار تخفيف إضافي للقيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر بشدة بسبب الجائحة بحسب رويترز.
وفي العاصمة كوالالمبور اصطف الزبائن لقياس درجة حرارتهم قبل دخول المراكز التجارية في حين يضع العاملون بالمتاجر اللمسات الأخيرة على نوافذ العرض.
وعاودت صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر استقبال الزبائن بعد إغلاقها لنحو ثلاثة أشهر.
وقال عبد الرحمن محمد ضاحكا بعد أن حلق شعره "شكرا لله أن قررت الحكومة تخفيف القيود على الحركة لنتمكن من الخروج والذهاب للحلاق لنتحلى بالمظهر اللائق من جديد".
وسجلت ماليزيا حالتي إصابة جديدتين بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس اليوم الأربعاء وهو أقل عدد منذ فرض القيود ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 8338 حالة منهم 118 وفاة.
وقال وونج لي تينج صاحب صالون حلاقة "سعيد بالعمل من جديد لأننا لم نحقق أي مكاسب منذ نحو شهرين".
وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين يوم الأحد السيطرة على تفشي المرض وبدء ماليزيا مرحلة جديدة من التعافي تستمر حتى 31 أغسطس آب تتبعها مرحلة تطبيع لحين التوصل إلى مصل.
لكن الحدود الدولية ستظل مغلقة في الوقت الراهن وكذلك أماكن الترفيه وستظل الأحداث الرياضية والتجمعات محظورة.
وقال وزير التعليم الماليزي اليوم إن المدارس ستفتح على مراحل اعتبارا من 24 يونيو حزيران وقال مسؤول صحي بارز إن اتفاقات سفر يمكن أن تبرم مع الدول الآمنة مثل سنغافورة وبروناي وتايلاند حيث بات التفشي تحت السيطرة.
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