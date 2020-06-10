مخزونات الخام الأمريكية تقفز 5.7 برميل بفعل ارتفاع الواردات

ارتفعت مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم.

ارتفع مخزون الخام 5.7 برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو إلى 538.1 مليون برميل، وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.3 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب الإدارة.

وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 177 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي 1.3 نقطة مئوية، وفقا لـ"رويترز".

وارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية 866 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 258.7 مليون برميل، وفقا لإدارة المعلومات، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.6 مليون برميل إلى 175.8 مليون برميل، في حين كان المتوقع ارتفاعها ثلاثة ملايين برميل.

وصعد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.