ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي السعودي 7 % في إبريل بدعم من زيادة إنتاج النفط

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 7.04 في المائة في أبريل 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعود ذلك بسب النمو الكبير في إنتاج النفط نشاط "التعدين واستغلال المحاجر" والذي ارتفع 22.5 في المائة بعدما زادت السعودية إنتاج النفط حينها من 9.7 مليون برميل يومي إلى 12 مليون برميل يومي، أي قبل إتفاق "أوبك+"، ويشكل هذا النشاط نحو 74.5 في المائة من مؤشر الإنتاج الصناعي.

ورغم ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهر أبريل، إلا أن نشاط الصناعة التحويلية تراجع بنحو 32.1 في المائة ويعود ذلك لتراجع عمليات الإنتاج من المصانع بسبب جائحة كورونا، كذلك تراجع نشاط إمدادات الكهرباء و الماء بنحو 14.6 في المائة.