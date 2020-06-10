ألمانيا: تراجع حاد في السياحة الداخلية خلال أبريل.. بلغ 89.3 %

أصابت القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا السياحة الداخلية في ألمانيا بشلل تام تقريبا في أبريل الماضي.

وبحسب "الألمانية" فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم أن عدد ليالي المبيت السياحية تراجع في أبريل الماضي بنسبة 3ر89% إلى 3ر4 مليون ليلة مقارنة بنفس الشهر عام .2019

وبحسب البيانات، فإن هذا أقوى تراجع على أساس سنوي يتم تسجيله منذ بدء الإحصاء عام .1992

يُذكر أنه تم فرض قيود مشددة على الرحلات السياحية والتجارية في ألمانيا منذ منتصف مارس الماضي بسبب الجائحة. وطُبقت هذه القيود على الفنادق ونزل الإقامة في أبريل الماضي.