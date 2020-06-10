صندوق النقد يوافق على قرض بقيمة 5 مليارات دولار لأوكرانيا

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات دولار، بعد شهور من المحادثات بين الجانبين، في حين أصبح القرض أكثر إلحاحا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وبحسب "الألمانية" أكد بيان صدر عن الصندوق الموجود مقره في واشنطن بإنه سيتم صرف الدفعة الأولى من القرض بقيمة 1ر2 مليار دولار فورا.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى القرض لسد العجز في ميزانياتها والذي زاد بمقدار المثلين بسبب جهود الحكومة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كانت أوكرانيا قد طلبت في البداية قرض الصندوق في العام الماضي لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في جدية برنامجها للإصلاح الاقتصادي، لكن الاشتراطات الأساسية لصندوق النقد مثل رفع القيود على بيع الأراضي الزراعية وخصخصة أكبر بنك في أوكرانيا احتاجت وقتا طويلا بصورة تفوق المتوقع من المحادثات.

من ناحيتها قال كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي إن برنامج الإصلاح في أوكرانيا سيركز على ضمان الاستقرار المالي لأوكرانيا على المدى المتوسط وحماية استقلال البنك المركزي ومرونة أسعار الصرف.

وأضافت أن الجهود المركزة للإصلاح في أوكرانيا ستركز على محاربة الفساد وتعزيز الحوكمة باعتبارها عوامل حيوية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام وشامل.

وسيتم تقديم القرض الذي وافق عليه المجلس التنفيذي أمس الثلاثاء خلال 18 شهرا وليس على مدى 3 سنوات كما كان مطروحا في بداية المحادثات بين الجانبين.