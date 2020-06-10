"طيران الإمارات" تسرح المزيد من الطيارين وأطقم الضيافة

قالت مصادر إن طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى في العالم، ستسرح مزيدا من الطيارين وأطقم الضيافة اليوم.

وبحسب (رويترز) رفضت متحدثة باسم طيران الإمارات التعليق بعد إعلان الشركة أمس الثلاثاء تسريح بعض الموظفين.

وأفادت خمسة مصادر بطيران الإمارات بأنها سرحت مئات الطيارين وآلافا من أفراد أطقم الضيافة أمس من أجل التعامل مع أزمة سيولة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وأنها تخطط لمزيد من تخفيضات الوظائف.

وقالت المصادر إن من المتوقع الاستغناء هذا الأسبوع عن مزيد من الطيارين الذين يعملون على الطائرتين إيرباص إيه-380 وبوينج 777.