وزير الطاقة: تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم بعمل ملموس

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم بعمل ملموس.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان في لقاء خاص مع التلفزيون الجزائري مساء الثلاثاء، أن "تقارب الرؤى بين السعودية وروسيا كان له أثر إيجابي في التوصل إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمعدل 9.6 مليون برميل يوميا خلال شهر (تموز) يوليو المقبل، في الاجتماع الوزاري لدول أوبك بلس السبت الماضي"، وذلك بحسب الألمانية.

وتوقع الوزير السعودي أن يحقق هذا الاتفاق نتائج إيجابية.

وقال: "لاحظنا ظاهرة جديدة خلال الاجتماع الأخير تتمثل في اعتراف من بعض الأعضاء بأنها لم تلتزم باتفاق خفض الإنتاج لكن لديها الرغبة في تعويض ذلك والالتزام صراحة بتخفيضات مستقبلية".

وأضاف: "نعمل على تحييد كل تسييس للاتفاقات ونتفهم ظروف كل عضو. نحاول الاستفادة من خبرات الماضي في التعاون المشترك وتعزيز الثقة داخل المنظمة".

من جهة أخرى، أشاد الأمير عبد العزيز بن سلمان، بدور الجزائر في تقريب وجهات النظر بين المنتجين وفي إيجاد حلول توافقية.

كما أعلن أن السعودية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات ذات الصلة بالطاقة مع الجزائر، واصفا التعاون الثنائي بين البلدين بأنه ركن مؤسس داخل منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك".

