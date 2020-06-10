«الصحة»: المخالطة وراء 40 % من إصابات كورونا .. والشباب الأعلى

استمرار عمليات الفحص الموسع في مختلف مناطق المملكة. "واس"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 108571 إصابة، بينها 31449 حالة نشطة، منها 1686 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 1815 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 76339 حالة.

وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي في الرياض أمس، أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 783 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة.

وزاد أن إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة يقترب من مليون فحص، حيث بلغ 997673 فحصا.

وكشف متحدث الصحة أن 40 في المائة من الحالات التي تم استقصاؤها، ارتبطت بوجود مخالطة مجتمعية، وأغلبها بين الشباب.

وأوضح أن ارتفاع الحالات النشطة يرتبط بالمخالطة المجتمعية التي تم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة.

وتوقع العبدالعالي ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا‬ خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أوضح أحمد الطويان مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد في وزارة الخارجية

أن 47500 مواطن ومواطنة من الراغبين في العودة وصلوا إلى المملكة من 51 وجهة وعبر 250 رحلة طيران. وذكر أن منصة عودة المواطنين أطلقت في 12 شعبان الماضي، وتقدم إلى المنصة 85 ألفا و107 مواطنين ومواطنات، عاد منهم حتى الآن 47500 مع الاستمرار في عمل برنامج إعادة المواطنين من الخارج حتى عودة آخر مواطن راغب في العودة.

بدوره أكد تيسير المفرج المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء على توفر الكمامات في جميع الصيدليات ونقاط البيع، وأن المتوافر حاليا في الصيدليات والمستودعات بلغ 25 مليون كمامة، وأن نسبة توفر الكمامات ارتفعت بين الخميس الماضي وأمس إلى 65 في المائة.

وأضاف أن الهيئة تعمل لمضاعفة هذه الأعداد من خلال الإنتاج المحلي حيث تنتج مليوني كمامة يوميا في تسعة مصانع وطنية للكمامات الطبية وغير الطبية، إضافة إلى الجهود المشتركة من القطاع الخاص والجهات الحكومية وتعاون الخطوط السعودية للشحن لإقامة جسر جوي يضمن استمرار وتدفق الاستيراد من خارج المملكة بكميات توازي الطلب الموجود داخل المملكة.