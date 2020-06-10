الاستخدام العالمي لليورو يستقر قرب مستوى قياسي منخفض .. شكل 20.5 % من الاحتياطيات

انخفضت حصة اليورو في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1 في المائة.

أشار تقرير للبنك المركزي الأوروبي أمس، إلى أن الاستخدام العالمي لليورو كان مستقرا بصفة عامة خلال العام الماضي بعد انخفاض مطرد في أعقاب أزمة ديون الاتحاد الأوروبي، لكن الآمال في زيادة الطلب لم تتحقق.

وبحسب "رويترز"، قال البنك المركزي الأوروبي في تقييم سنوي لليورو، إن العملة شكلت 20.5 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3 في المائة قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1 في المائة من 22.4 في المائة.

وبالنسبة للودائع الدولية خارج التكتل، ظل دور اليورو دون تغيير على نطاق واسع في حين ارتفعت حصته في القروض الدولية القائمة بواقع نقطة مئوية واحدة.

من جهة أخرى، ارتفع الدولار أمس، مسجلا مكاسب أمام عملات السلع الأولية لأول مرة في الشهر الجاري مع سعي مستثمرين لجني أرباح.

غير أن صعود الين يشير إلى بعض القلق إزاء التحرك التالي الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه الذي بدأ أمس ويستمر يومين، وفقا لـ"رويترز".

وتراجع الدولار الأسترالي الذي لامس ذروة عشرة أشهر في التعاملات المبكرة في آسيا عند 0.7043 دولار أمريكي، 1 في المائة إلى 0.6948 دولار بعدما حذرت وزارة التعليم في الصين الطلبة وطالبتهم بالتأني في أخذ قرار الدراسة هناك وسط توتر بين الشريكين التجاريين.

ونزل الدولار النيوزيلندي بعدما بلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر في الصباح التالي لإلغاء البلد جميع القيود الاجتماعية، فيما عدا غلق الحدود، عقب إعلان خلوها من فيروس كورونا.

بهذا يتوقف الاتجاه الصعودي للعملتين الذي استمر نحو أسبوعين ليشهد تسجيلهما مكاسب بنحو 4 في المائة أو أكثر منذ بداية الشهر.

وارتفع الين إلى 107.97 مقابل الدولار فيما يدرس مستثمرون احتمال زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مشتريات السندات أو حتى ببساطة صدور توقعات متفائلة للغاية.

وتخلى اليوان الصيني عن مكاسب حققها في الجلسة السابقة مع توقف معظم التحركات الأخرى في حين تترقب الأسواق نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وزاد الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر قبل أن يتراجع إلى 1.2700 دولار. وفي أحدث تعاملات، استقر اليورو عند 1.1272 دولار.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس، بدعم من ضعف الدولار، لكن تداول المعدن النفيس جرى في نطاق ضيق إذ ساد الحذر قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية يستمر يومين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1695.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:02 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1701.20 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى "سي. إم. سي ماركتس": "بالنظر إلى الحماس للأصول العالية المخاطر والمنكشفة على النمو، ربما نرى ضغوطا على الذهب جلال الجلسة، لكن من الناحية الأخرى فإن ضعف الدولار الأمريكي أمر داعم".

وتوقف المتعاملون عن وضع احتمال فرض أسعار فائدة سلبية في الولايات المتحدة في الحسبان، بعد تقرير قوي مفاجئ للوظائف الجمعة الماضي.

وما حد من تقدم الذهب، أن فضل المتعاملون بالسوق الأصول عالية المخاطر إذ دفعت الثقة في تعاف اقتصادي المؤشر ناسداك القياسي إلى مستوى قياسي مرتفع. كما تتجه الأسهم الآسيوية للارتفاع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6 في المائة إلى 17.57 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.8 في المائة إلى 1986.40 دولار وانخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 829.58 دولار.